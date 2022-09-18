Мнение: Евросоюз деградирует до уровня XIX века

1. Европейцы душат сейчас свою энергетику с такой страстью, что и на Евросоюз, и на европейского лидера – Германию – сыпятся обвинения в экономическом самоубийстве (ссылка 1, ссылка 2):



Экономист из Австрии Ральф Шелльхаммер заявил, что <…> «из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну». По его словам, власти страны поставили «зеленую» повестку выше кризисов, перед которыми они оказались. Он подчеркнул, что ради нее ФРГ готова на холод. Автор напомнил слова главы Минсельхоза Джема Оздемира о том, что голод не служит поводом для ущерба для биоразнообразия и защиты климата.

«И вот теперь оно [правительство] активизирует самоубийственную политику, продолжая придерживаться “зеленой” повестки», — подчеркнул он.

К 2030 году Германия планирует увеличить долю биологического земледелия до 30 процентов от общего объема сельского хозяйства, что сделает из страны чистого импортера зерна, полагает научный журналист Аксель Бояновски. «Это станет катастрофой с глобальными последствиями», — отметил Шелльхаммер. Он также назвал политику властей ФРГ ненаучной, деструктивной и позорной.

«Не в первый раз немецкие элиты становятся на пути необходимого для процветания человечества прогресса, ограничивая развитие пищевого производства и энергетики», — заключил экономист.

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Европа напоминает «больного, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения». С таким мнением выступили авторы журнала The American Conservative (TAC) из США на фоне энергетического кризиса, произошедшего в Старом свете.

Издание привело заявление руководителя одной из европейских компаний по газоснабжению Gasag Георга Фридрихса о том, что жители Германии переживут зиму, если будут ходить по лестнице пешком. «Молодежь и физически крепкие люди могут пережить зиму, надев по два свитера и начав ходить по лестнице пешком», — отметил он, призвав поддерживать температуру в домах на уровне не более 18 градусов Цельсия.

Глава сетевой компании Wiesbaden Netz, снабжающей электроэнергией 170 тысяч потребителей, Петер Лаутц, допустил, что ФРГ столкнется с отключениями электроэнергии и крахом электросетей из-за электронагревателей. Энергокризис может вызвать проблемы не только в промышленности, но и в социальной сфере. Поэтому TAC обвинил Европу в «самоубийстве» и равнодушию к проблемам собственных граждан.

Впрочем, австрийцы и американские консерваторы могут жаловаться и предупреждать сколько угодно. Немецкие власти твёрдо решили вернуться обратно в XIX век, когда немцы ходили по лестницам в свитерах и удобряли поля экологически чистым навозом.

2. Европейская энергетика десятилетиями переходила на газ, ветер и солнце. Ветер и солнце дороги и ненадёжны, для бесперебойной работы энергосистемы их заведомо не хватит. А дешёвый газ из России закончился.

Поэтому новейшие тренды в энергетике ЕС – это переход на уголь и дрова. То есть деградация, откат в прошлое (ссылка):

Возвращение Европы к альтернативным источникам энергии неизбежно отбросит экономику стран назад, считает доктор экономических наук, декан экономический факультет РУДН Юрий Мосейкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях использования угля и дров в производстве.

«Переход к использованию альтернативных источников тепловой энергии, угля и дров, возвращает людей к использованию тех логистических связей и инфраструктуре, которые необходимы для их производства. Конечно же, это сказывается на современной экономике, которая построена на современных технологиях», — рассудил Мосейкин.

Он отметил, что невозможно одномоментно переключить всю инфраструктуру на работу с альтернативными источниками энергии. Какие-то из отраслей неизбежно замедлятся в развитии, другие и вовсе встанут, высказался эксперт. «Вся имеющаяся инфраструктура не вписывается в эту парадигму угля и дров. Конечно же, это скажется на экономике серьезнейшим образом», — заключил специалист.

Все дыры в энергобалансе заткнуть не получится, европейские власти на это даже и не надеются. Поэтому главный способ борьбы с энергокризисом – это ограничение потребления (ссылка):



Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что населению придется экономить. По данным издания, во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила «красную» тревогу. «Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы», — пишет издание.

По данным Bloomberg, возникший на континенте энергокризис усугубляется с каждой неделей. Так, на текущей неделе французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что зимой ей наверняка придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии также все чаще предупреждают о возможных перебоях.

3. Прощаются немцы и со своей репутацией порядочных буржуа — сытых, надёжных, умеющих держать слово. Германия на днях захватила активы Роснефти на своей территории, передав их под управление местного энергетического регулятора (ссылка):

Как пояснили в пресс-службе, «Роснефть» выполнила все требования немецкого регулятора и прозрачно работала на рынке. Rosneft Deutschland осуществляла поставки нефтепродуктов в полном объеме. Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 млрд евро, также планировались дополнительные инвестиции, в том числе для реализации «зеленых» проектов, отметили в «Роснефти».

Ранее сегодня правительство ФРГ передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH в управление местного регулятора, сообщал ТАСС. В министерстве экономики Германии пояснили, что таким образом власти хотели обеспечить безопасность трех НПЗ — в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау — на фоне якобы возникшей «угрозы безопасности энергоснабжения». Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение политическим.

Rosneft Deutschland является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на территории Германии, на него приходится около 12% мощностей страны. В то же время НПЗ в Шведте полностью зависит от поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», отмечает агентство.

Теперь «Дружба» может быть остановлена. Своим решением господин Шольц ещё сильнее понизил энергетическую безопасность Германии. Если бы я работал в администрации США, пожалуй, я бы сейчас позвонил немецкому канцлеру и сердечно поблагодарил его за верную службу.