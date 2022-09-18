 

ШОС составила дорожную карту вступления Турции до 2072 года

18.09.2022, 15:33, Разное
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В ответ на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о желании страны стать частью Шанхайской организации сотрудничества, руководство ШОС разработало для Турции дорожную карту из 150 пунктов, которые необходимо выполнить для получения полноправного членства.

В случае, если они будут выполняться согласно графику, то уже в 2072 году страна может добиться желанного статуса.

Для вхождения в ШОС Турции придётся реформировать своё законодательство, полностью отказаться от западной военной техники и переобучить армию, тренированную по стандартам НАТО, в соответствии с требованиями организации. Менеджерам турецкого Центробанка придётся пройти в Москве курсы по таргетированию инфляции, а международную торговлю необходимо будет перевести в национальные валюты.

Ранее Турция более 70 лет дожидалась членства в Евросоюзе, но так и не была принята туда, поскольку не смогла выполнить некоторых пунктов дорожной карты. В случае с ШОС подобного конфуза не произойдёт, уверен председатель организации Никол Пашинян.

– Никто не собирается наших уважаемых турецких союзников слишком долго мариновать на пороге. Но правила есть правила, протокол есть протокол. Конечно, придётся попотеть, но речь не идёт ни о каких 70 годах. Полвека – максимум, да и то может быть, что турки будут выполнять пятилетние планы за три года, и уже в 2052 году станут членами ШОС. Нам было очень приятно пообщаться с Реджепом [Эрдоганом] на саммите, и было бы вдвойне приятнее, если бы он унял своих обезумевших кровавых собак из Баку, – сказал Пашинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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