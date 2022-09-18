Ангел Victoria’s Secret Шанина Шейк впервые стала мамой

Австралийская топ-модель и ангел Victoria’s Secret Шашина Шейк в минувшую пятницу стала мамой. Этой радостной новостью в соцсетях поделилась ее мама. Ким Шейк лично присутствовала при родах, и поэтому сдерживать эмоции ей сложнее, чем новоиспеченным родителям. Ни Шанина, ни ее бойфренд Мэттью Адесуян пока еще официально не объявили о рождении первенца. Кроме того, всю беременность они скрывали от общественности и пол малыша. Его сегодня огласила мама Шанины – вместе с точной датой рождения ребенка.

Мой великолепный внук родился прошлой ночью в 12:50 16 сентября 2022 года. Никогда не думала, что снова почувствую столько любви, но мое сердце переполнено. Имя моего внука еще предстоит объявить счастливым и невероятно гордым родителям, – написала Ким.

Напомним, о беременности 31-летняя модель Victoria’s Secret родом из Австралии рассказала 8 мая, когда на ее родине праздновали День Матери. Шейк опубликовала трогательное письмо своему будущему малышу вместе с фото, на которых можно заметить растущий живот модели.

Шанина Шейк и владелец звукозаписывающего лейбла и бренда Made By US Мэттью Адесуян вместе уже год. Официально о своих романтических отношениях пара объявила в День Святого Валентина в прошлом году. Ранее Шейк была замужем за диджеем Ruckus (настоящее имя – Грегори Эндрюс). Брак продержался с 2018 по 2019 год. Несмотря на тяжелый развод, в декабре Шанина призналась, что вполне готова выйти замуж вновь.