Турецкий министр не связывает приток европейских туристов с ростом цен на отопление

Министр туризма Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что количество прибывающих в Турцию иностранных отдыхающих продолжает постоянно расти. По его словам, это связано с грамотным продвижением и отличным качеством отдыха на турецких курортах. В то же время он усомнился в предположениях европейских СМИ о том, что зимой в Турцию в основном поедут европейцы, стремящиеся сэкономить и не платить по счетам дома, пишет Hürriyet Daily News.



AP

Туристический сезон для Турции проходит хорошо — и даже есть надежда на то, что обновлённые в середине года цели по количеству отдыхающих и суммарной выручке в итоге будут превышены. Об этом заявил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который особо выделил туристический бум в Стамбуле, сообщает Hürriyet Daily News.

«После долгого перерыва Стамбул начал лидировать среди мест, которые считают в ведущих мировых туристических агентствах обязательными для посещения. Он принимает гостей со всего мира, можно даже сказать, что этот город стал похож на ООН. Гостиницы до конца заполнены, там есть туристы всех национальностей», — рассказал в интервью Эрсой.

По словам министра, такая ситуация в Стамбуле отражает постоянно растущий интерес к Турции как к популярному месту для отдыха. И это показывает, что работа специально созданного в 2019 году Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA), которое занималось рекламой турецкого рынка отдыха в 200 странах, велась не напрасно. «Последние три года мы являемся страной, которая реализовывала самую интенсивную и эффективную стратегию своего продвижения в мире, и теперь мы получаем результаты этих усилий», — подчеркнул он.

Несмотря на обострение конфликта на Украине, общий поток туристов в Турцию продолжает расти. Поэтому есть надежда, что установленные летом новые цели на этот год в размере 47 миллионов туристов и $37 миллиардов будут даже превышены, заявил министр: «Сезон проходит очень хорошо, и я надеюсь, что к концу года мы превысим эти обновлённые цели».

Эрсой добавил, что Турция должна продолжать работу по диверсифицикации своих туристических продуктов, сосредоточившись на «качественных туристах», чтобы она могла выстоять в любых будущих кризисах. В частности, речь идёт о продвижении национальной гастрономии, поясняется в статье. Благодаря интенсивной рекламной деятельности Стамбул также получил шанс попасть во всемирно известный ресторанный гид Мишлен, рассказал министр: «Я искренне верю, что это поддержит наши усилия по позиционированию Стамбула как гастрономического города. Наша следующая цель — включить в этот путеводитель Бодрум и Чешме».

Кроме того, Эрсой подчеркнул важность оздоровительного туризма, для продвижения которого были сделаны необходимые инвестиции для развития инфраструктуры и модернизации лечебных заведений. «Те, кто едет за медицинской помощью, обычно приезжают в Турцию дважды, у них также есть сопровождающий. А после окончания санаторно-курортного обслуживания они обычно предпочитают приехать и в третий раз, чтобы отдохнуть», — отметил он.

В то же время министр скептически отнёсся к участившимся публикациям в европейских СМИ, где высказываются предположения, что многие европейцы в этом году решат провести зимние месяцы на туристических объектах в Турции, чтобы избежать больших расходов на фоне резко выросших счетов за энергоносители. По его мнению, ждать наплыва туристов в Турции из-за проблем с газом в Европе было бы «нереалистично».

Напротив, ситуация неопределённости и растущего беспокойства обычно препятствует развитию туризма, подчеркнул министр. По его мнению, такие статьи сейчас пишутся в основном в погоне за сенсациями. «Если ваш турпродукт хороший, тогда и туристы приедут. Когда мы хорошо продвигаем нашу страну и предоставляем качественные услуги, количество туристов также всегда будет увеличиваться», — заключил Эрсой.