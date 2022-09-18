В Самаре газовщики повреждали трубы, чтобы выполнить годовой план по ликвидированным утечкам

В Самаре несколько сотрудников местной газовой службы были уличены в повреждении труб.

Сначала их приняли за диверсионную группу, но потом выяснилось, что специалистами двигали вполне объяснимые мотивы – они гнались за годовым планом по числу ликвидированных утечек.

Оказалось, что в 2022 году местные власти вернулись к старой советской практике устанавливать целевые показатели в том числе и по числу устранённых аварий. И если раньше выполнить план было сравнительно легко, то несколько лет назад, как назло, власти установили новые, высококачественные трубы в связи с выборами губернатора. При составлении плана этот факт не был учётен.

– Губернатор, как всегда, подумал только о себе, поставил эти трубы, его и выбрали… А о людях, то есть о нас, не подумал. Что нам чинить? – возмущается один из работников службы. – Мало того, что магистрали новые не только по бумагам, они ещё и не ржавеют практически. Сопутствующее оборудование тоже заменили. Так мы ещё до 2030 года будем срывать план по ремонту утечек.

За невыполнение годового плана по устранению последствий аварий газовщикам грозило лишение премий и даже снижение зарплаты на 5-8% в следующем году. Цифры фиксируются в начале декабря, поэтому у ремонтников есть ещё почти три месяца на решение проблемы, однако повреждать трубы им строго-настрого запретили. Тем, кто проигнорирует это внушение, грозят выговоры, новые штрафы, а если повреждение труб приведёт к человеческим жертвам, к виновным будут предприниматься санкции вплоть до увольнения.

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