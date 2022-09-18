Зеленые овощи плюс оливковое масло: четыре идеи сочетания полезных продуктов для похудения

При похудении многие сталкиваются с проблемой выбора подходящих продуктов. Иногда трудно избежать соблазна съесть фаст-фуд или любую другую высококалорийную пищу. Один из способов четко следовать намеченной программе по снижению веса — проявлять творческий подход на кухне. Сочетание богатых питательными веществами и низкокалорийных продуктов в одной тарелке может ускорить обмен веществ. В сегодняшней статье вы найдете несколько примеров такого сочетания.

Арахисовое масло + банан

На завтрак можно смело использовать комбинацию из бананов и арахисового масла. Также она подойдет в качестве перекуса во время рабочего дня или вечером, когда до ужина остается еще несколько часов.

Бананы являются источником сложных углеводов, а арахисовое масло содержит в себе много белков и полезных жиров. Оба продукта способствуют замедлению процесса расщепления сахара в организме и помогают предотвратить его скачки в крови. Кроме того, закуска из бананов и арахисового масла позволяет продлить чувство сытости.

Овсянка + ягоды

Хорошим вариантом завтрака является овсянка в сочетании с разнообразными ягодами. Такое блюдо помогает контролировать чувство голода. Клетчатка, содержащаяся в овсянке, помогает снизить уровень грелина. Это гормон, контролирующий чувство голода. Как следствие, снижается аппетит. Кроме того, высокое содержание клетчатки в ягодах помогает предотвратить запоры, способствует снижению веса и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта.

Зеленые овощи + оливковое масло

Приготовление салатов из зеленых овощей с добавлением небольшого количества оливкового масла обычно входит в диетическое меню многих людей. Все дело в том, что оливковое масло богато мононенасыщенными жирами. Они, в свою очередь, помогают бороться с чувством голода.

Низкокалорийные зеленые овощи (например, шпинат, зелень горчицы, салат, брокколи) имеют в своем составе не только клетчатку, но и лютеин, хлорофилл, кальций, фолиевую кислоту, витамин С и бета-каротин. Все эти питательные вещества помогают восполнять первоочередные потребности организма. Чтобы такой салат не надоел, нужно менять зеленые овощи в его составе каждый день.

Кукуруза + орехи

Кукуруза содержит полезный белок и может уменьшить чувство голода. Также регулярное ее употребление способствует ускоренному сжиганию лишних калорий. Орехи не содержат холестерина и жира. Они обладают низким гликемическим индексом, что заставляет желудок чувствовать себя сытым дольше.

Из этих простых составляющих можно приготовить множество простых рецептов. Например, легкий диетический салат. Для этого потребуется отварить кукурузу и фасоль, приправить овощи молотым перцем и кориандром. Добавьте микс из зелени и оливковое масло. Для такого диетического салата можно приготовить практически любую заправку по своему вкусу. Это может быть сочетание оливкового масла с горчицей или чесноком, йогурта и мелко порубленной зеленью.

Перечисленные в статье сочетания полезных для похудения продуктов обязательно придутся по нраву каждому. Экспериментируйте на своей кухне и вы удивитесь, сколько еще вкусов от вас скрыто.