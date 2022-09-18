Блейк Лайвли показала, как на самом деле выглядит во время четвертой беременности

С тех пор, как минувший четверг 35-летняя Блейк Лайвли эффектно рассекретила свою новую беременность, появившись на красной дорожке 10-й юбилейной ежегодной конференции Forbes Power Women’s Summit в Нью-Йорке с округлившимся животом и в потрясающем золотом мини-платье, расшитым пайетками и бисером, у ее дома засели папарацци – в ожидании момента, когда смогут подловить беременную звезду не в свете софитов, а в обычной будничной обстановке. Но Блейк их опередила.

В соцсетях Лайви опубликовала серию не постановочных снимков, на которых она запечатлена с округлившимся животом. Среди них – фото Блейк с мужем Райаном Рейнольдсом и подругой – певицей Тейлор Свифт.

Вот фотографии, на которых я беременна в реальной жизни. Поэтому у меня просьба к тем 11 парням, ожидающим у моего дома: “Оставьте меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей”. Всем остальным спасибо за всю любовь и уважение, – написала Лайвли под снимками, призывая поклонников отписываться от аккаунтов и байкотировать те сайты, которые публикуют незаконные снимки ее с детьми.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

У Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса сейчас трое дочерей – 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. По совам инсайдеров, в этот раз звездные родители надеются, что у них родится наследник.

Они рассчитывают, что будет мальчик. Но, конечно, они просто хотят здорового ребенка, независимо от пола, – приводит слова источника из близкого окружения семьи US Weekly.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. У них снова родилась девочка, которую звездные родители назвали Бетти.