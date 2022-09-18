Мама-провокация: Алеся Кафельникова на показе Dilara Findikoglu в Лондоне

Спустя семь месяцев после дебютного дефиле в новом статусе мамы, Алеся Кафельникова снова приехала в Лондон, чтобы принять участие в Неделе моды. В этот раз летящей походкой она прошлась на показе британского бренда с турецкими корнями Dilara Findikoglu.

Коллекция, которую сама дизайнер называет “путешествием к физической и духовной свободе”, оказалась вполне провокационной. Невесомостью тюли, яркие всполохи красно парчи и тугие корсеты – бренд смело замиксовал викторианский стиль с гранжем. А заодно дал возможность еще раз оценить точеную фигуру российской модели. Отметим, что после родов фигура Алеси не изменилась, более того, по ее словам, благодаря новой диете она впервые за 5 лет стала весить всего 49 килограмм. Однако модели пришлось потрудиться, чтобы сохранить форму. В соцсетях Алеся рассказывала, что не ест после шести вечера, не употребляет в пищу ничего, кроме легких салатов, яиц по утрам и рыбы на пару, а недавно она и вовсе полностью отказалась от мяса. Также Алеся не пьет алкоголь и занимается спортом через день.

Напомним, Алеся Кафельникова родила дочь 8 июля 2021 года. Девочку назвали необычным именем Киара. Отцом ребенка стал возлюбленный модели Георгий Петришин, с которым она начала встречаться в 2020 году. До Алеси Георгий был помолвлен со Светланой Ходченковой. Примерно за месяц до родов, 22 мая, влюбленные поженились. Уже в начале сентября модель опубликовала первое фото самого процесса родов и призналась, что еще не раз хочет стать матерью.