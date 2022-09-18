 

Принцессы Беатрис и Евгения почтили память Елизаветы II в трогательном обращении к королеве

18.09.2022, 11:19, Разное
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Уже завтра, 19 сентября, состоятся похороны королевы Великобритании  Елизаветы II, завершая чреду траурных событий, следующих за печальными новостями о смерти Ее Величества. В эти дни теплые слова в память о королеве были сказаны многими из ее родственниками – сыном Чарльзом и дочерью Анной, а так же внуками – Уильямом и Гарри. Вчера с трогательным заявлением к ним присоединились их кузины – принцессы Евгения и Беатрис. Дочери принца Андрю и Сары Фергюсон тяжело переживают смерть бабушки и поэтому долго не могли найти нужных слов. 

Совместное заявление сестер, опубликованное королевской семьей и аккаунтами Евгении и Беатрис в социальных сетях, сопровождалось семейным снимком. На фото Евгения и Беатрис, еще совсем маленькие, улыбаются, сидя рядом с бабушкой. Кадр дополняет сентиментальное обращение:

Наша дорогая бабуля, мы не смогли многое выразить словами с тех пор, как ты покинула нас всех. Были слезы и смех, молчание и болтовня, объятия и одиночество, и общая потеря тебя, наша любимая королева и наша любимая бабушка.

Мы, как и многие, думали, что ты останешься здесь навсегда. И мы все ужасно по тебе скучаем. Ты была нашим матриархом, нашим проводником, нашей любящей рукой за спинах, ведущей нас по этому миру. Ты так многому нас научила, и мы будем дорожить этими уроками и воспоминаниями всегда.

А пока, дорогая бабушка, все, что мы хотим сказать, это спасибо. Спасибо за то, что заставляла нас смеяться, за сбор вереска и малины, за марширующих солдат, за наши чаи, за утешение, за радость. Ты будучи собой, никогда не узнаешь, какое влияние ты оказала на нашу семью и многих людей по всему миру.

Говоря о дани уважения со всего мира, Беатрис и Евгения добавили:

 Мир оплакивает тебя, и эта дань действительно заставит тебя улыбнуться. Все они слишком верны тому замечательному лидеру, которым ты являешься. А мы счастливы, что ты снова с дедушкой. До свидания, дорогая бабуля, для нас было большой честью быть твоими внучками, и мы гордимся этим. Мы знаем, что дорогой дядя Чарльз, король, будет и впредь следовать твоему примеру, поскольку он тоже посвятил свою жизнь служению. Боже, храни короля. С любовью, Беатрис и Евгения,  – написали сестры.

 


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