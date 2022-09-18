 

Чубайсу вручили медаль «75 лет со дня основания ЦРУ»

18.09.2022, 10:53, Разное
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В Вашингтоне состоялась торжественная церемония награждения золотыми памятными медалями за заслуги перед ЦРУ.

Единственным гражданином России, получившим почётную награду, стал экономист Анатолий Чубайс.

– После распада СССР мир оказался на гране катастрофы. Гигантский советский ядерный потенциал, миллионы единиц современного оружия – всё это могло стать причиной коллапса. Но господин Чубайс был одним из тех, кто сохранил наш мир, – заявил заместитель главы ЦРУ Роберт Джефферсон.

Чтобы принять медаль, Чубайс был вынужден получить американский паспорт – согласно действующему законодательству США, кавалером ведомственных наград может быть только гражданин страны

– Да, я теперь гражданин США и какое-то время буду вынужден пожить тут. Но сердцем я всегда с Россией, если потребуется, я готов спасти свою Родину вновь, – написал Чубайс в своём Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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