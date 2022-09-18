 

Для учителей в школах введут обязательную униформу с погонами

18.09.2022, 10:53, Разное
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Министерство просвещения России внесло коррективы в кодекс профессиональной этики учителей – начиная со следующего года, для них будет введена обязательная униформа по единому образцу.

Официально её назвали «преподавательским обмундированием».

Форма будет состоять из пиджака (для женщин – жакета) из шерстяной ткани тёмно-синего цвета с отложным воротником и съёмными погонами. Мужчин-педагогов обяжут носить брюки из шерстяной ткани тёмно-синего цвета с белыми лампасами, женщин – юбки такого же цвета на подкладке прямого кроя со шлицей сзади.

В обмундирование также вошли чёрная классическая обувь, рубашка белая (для женщина – блуза), деревянная указка, разукрашенная в черно-белую полосу с лакированным покрытием. К форменному пиджаку будут крепиться шевроны с официальными символами министерства просвещения и гербом учебного заведения.

В приказе министерства просвещения также подробно описываются погоны, которые будут надевать учителя на свою форму. Они будут соответствовать должности и классному чину преподавателя – так, например, должность классного руководителя будет соответствовать воинскому званию старшего лейтенанта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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