 

В Совете Федерации предложили обязать производителей устанавливать процессоры «Эльбрус» на все смартфоны, ввозимые в Россию

18.09.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На прошедшем заседании Совета Федерации РФ было выдвинуто предложение о более глубокой интеграции иностранных девайсов в отечественную экосистему программных и аппаратных решений – сенаторы хотят, чтобы все ввозимые в Россию устройства получали процессоры марки «Эльбрус».

Санкции против РоссииУчитывая, что производители некоторое время выполняли требование об обязательной установке поиска «Яндекса» и Агента Mail.Ru наряду с остальным отечественным софтом, следует идти дальше и поставить их в более основательные рамки.

– На фоне нарастающего противостояния повышаются риски кражи информации российских пользователей через бэкдоры, заложенные в западные процессоры, – пояснил один из экспертов, выступавших на заседании. – Все чипы в импортируемых устройствах должны быть отечественными, причём это может достигаться через их замену после поступления в страну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.22 / Мнение: Осенняя пора… в Шоколаднице!

27.06.22 / Пластиковым отходам нашли применение

13.09.22 / 10 самых красивых звездных пар премии “Эмми-2022”

13.02.22 / Зеленый чай снижает риск развития гипертонии на 65%

27.01.22 / Мнение: Ответ

06.07.20 / В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новому дому в Лос-Анджелесе

17.09.21 / Экономим воду и быстро чистим. Как приготовить яйца без воды

04.12.20 / От показа Chanel до драгоценных котиков Mercury: дайджест fashion-новостей недели

18.03.21 / Как США могут защитить демократию от Китая и России

23.05.21 / Какие страны посетить с детьми в 2021 году: в Греции ребенку до 10 лет даже тест на COVID-19 не нужен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика