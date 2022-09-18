В Совете Федерации предложили обязать производителей устанавливать процессоры «Эльбрус» на все смартфоны, ввозимые в Россию

На прошедшем заседании Совета Федерации РФ было выдвинуто предложение о более глубокой интеграции иностранных девайсов в отечественную экосистему программных и аппаратных решений – сенаторы хотят, чтобы все ввозимые в Россию устройства получали процессоры марки «Эльбрус».

Учитывая, что производители некоторое время выполняли требование об обязательной установке поиска «Яндекса» и Агента Mail.Ru наряду с остальным отечественным софтом, следует идти дальше и поставить их в более основательные рамки.

– На фоне нарастающего противостояния повышаются риски кражи информации российских пользователей через бэкдоры, заложенные в западные процессоры, – пояснил один из экспертов, выступавших на заседании. – Все чипы в импортируемых устройствах должны быть отечественными, причём это может достигаться через их замену после поступления в страну.

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