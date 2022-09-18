 

Остановите «каннибализацию наших войск» — в бундесвере якобы выступили против поставок оружия на Украину

18.09.2022, 9:20, Разное
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Выдача Украине оружия и патронов из запасов немецкой армии больше невозможна, заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер. По его словам, каждая поставка приводит к ослаблению войск Германии и они столкнутся с трудностями не только в реализации своих основных задач по обороне страны и НАТО, но и в проведении боевой подготовки и учений, а это основа всего.


AP

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер выступил против дальнейшей поставки Украине оружия из запасов немецкой армии, пишет RND. «Мы хорошо понимаем желание Украины получить тяжёлое вооружение. Мы не исключаем возможности выдать бронетранспортёры из промышленных запасов, — пояснил он. — Однако мы как профессиональная ассоциация считаем, что выдача оружия и патронов бундесвера невозможна. Каждая поставка приводит к ослаблению бундесвера».

«Многие в бундесвере боятся, что продолжение «политики каннибализации» наших войск приведёт к негативным последствиям, которые отразятся не только на боеготовности из-за трудностей с материальным обеспечением, но и на наших обязанностях перед НАТО, например, на Силах быстрого реагирования или создании армейской дивизии к 2025 году, а также на боевой подготовке и учениях, а это основа всего», — подчеркнул Вюстнер.

В связи с этим он потребовал прекратить выдачу Украине оружия из запасов бундесвера, а также как можно скорее заменить то, что было уже отдано: «С тех пор не было подписано ни одного договора о новых боевых системах». В случае войны немецкой армии придётся оборонятся практически «голой», предостерегает глава Союза военнослужащих бундесвера.


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