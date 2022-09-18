Нормирование газа для заводов BASF грозит кризисом всей Европе

Химический концерн BASF в Германии может остановиться из-за нехватки газа, пишет The Guardian. Производственный комплекс компании в Людвигсхафене долгие годы работал за счёт дешёвых российских энергоносителей. Остановка работы одного из крупнейших в мире предприятий будет иметь далеко идущие последствия для экономики не только Германии, но и всей Европы.



AP

Промышленный комплекс немецкого химического гиганта BASF в Людвигсхафене на юго-западе Германии площадью 10 кв.км зависит от газа и как от сырья, и как от источника энергии, ежегодно потребляя примерно столько же, сколько вся Швейцария. Компания приложила все усилия, чтобы обеспечить себя дешёвым российским газом, однако при возможном введении правительством нормирования голубого топлива для промышленного использования, заменить этот энергоресурс будет невозможно, пишет The Guardian.

Поскольку 125 производственных предприятий в Людвигсхафене представляют собой взаимосвязанную производственно-сбытовую цепочку, снижение поставок газа может привести к остановке всего промышленного комплекса. По словам представителя компании Даниэлы Рехенбергер, если поставки газа упадут ниже уровня 50% от максимальных потребностей, то придётся закрыть производство полностью. «Такого никогда не случалось в истории BASF, и никто здесь не хотел бы, чтобы это произошло. Но у нас не будет выбора», — пишет Guardian.

Поскольку газовые хранилища в Германии заполнены на 87%, растёт оптимизм в отношении того, что нормирования можно будет избежать этой зимой. Но даже в этом случае высокие цены на газ могут вынудить такие компании, как BASF, остановить производство. Поскольку с 1960-х годов большая часть промышленного комплекса работает круглосуточно, неясно, можно ли будет возобновить производство после его остановки, ведь падение давления может привести к поломке оборудования. Такой ход событий будут иметь далеко идущие последствия не только для крупнейшей экономики Европы, но и для всего континента, отмечает издание.

Химические вещества, производимые BASF, используются для производства чего угодно: от зубной пасты до витаминов, от строительных материалов до подгузников. BASF — один из крупнейших в мире производителей ибупрофена для болеутоляющих, а его крупнейшим потребителем является автомобильная промышленность. BASF пока ещё производит AdBlue, жидкость для снижения загрязнения воздуха дизельными двигателями, дефицит которой может привести к остановке грузовиков по всей Европе, пишет The Guardian.

Согласно немецкому законодательству, на домохозяйства нормирование распространяться не будет, наряду с другими «защищёнными» потребителями, такими как дома престарелых или больницы. Основная тяжесть сокращений придётся на долю промышленности, на которую приходится около трети спроса страны. Федеральный сетевой регулятор обязал крупных промышленных потребителей сообщать о необходимых объёмах в централизованную базу данных, которая должна начать работу этой осенью для оценки того, где отключения будут иметь самые разрушительные последствия, пишет The Guardian.

В последние месяцы компания начала строительство электростанций с возобновляемыми источниками энергии, однако сохранить производственно-сбытовую цепочку Людвигсхафена без газа может оказаться непреодолимой задачей. Неотъемлемой частью промышленного объекта являются установки парового крекинга, в которых гигантские газовые печи расщепляют производные сырой нефти на более мелкие компоненты, быстро нагревая их до 840°C. В начале сентября на территории завода было протестировано оборудование с использованием электричества вместо газа для расщепления углеводородов, однако эта технология не будет в полной мере готова к предстоящей зиме, завершает The Guardian.