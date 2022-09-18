 

“Чайлдфри” и “антиваксер”: В России узаконили 151 новое слово

18.09.2022, 9:00, Разное
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Русский язык – явление живое, развивающееся и постоянно обогащающееся. Как и другие языки, он пополняется новыми словами, в том числе заимствованными из других языков. Однако зачастую новые слова считаются скорее разговорными.

Российский орфографический словарь официально пополнился на 151 новое слово. Теперь их можно употреблять не только в речи, но и в научной деятельности, литературе и публицистике, не боясь показаться невежей.

Среди новых слов есть такие как “погуглить”, “антиваксер”, “шаверма”, “бумеры”, “кроссфит”, “каршеринг”, “коворкинг”, “чайлдфри”, “медиафейк”, “ретвит”, “гейм-зона” и многие другие. Такие слова для ряда россиян могут показаться сленгом, однако теперь это словарные слова, одобренные и внесенные в кодекс лингвистики Институтом русского языка имени Виноградова РАН.

Узнать, какие еще новые слова стали кодифицированными в русском языке, можно, введя в поисковой строке портала “Академос” запрос “2022”.

Изменения в языке происходят в том числе за счет процесса глобализации – процесса XXI века, когда границы между странами стали “стираться”, отчего ускорилось слияние культур. Также это происходит за счет развития технологий, появления новых трендов и культурных явлений.


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