“Прадовский синий” и “баленсиажный зеленый”: модные цвета сезона 2022
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С наступлением
холодного сезона модницы задумываются об обновлении гардероба. Речь идет не
только о верхней одежде и обуви, но и об аксессуарах и сумках. В этом сезоне
стилисты поддерживают тренды последних лет и рекомендуют добавить в классическую
палитру яркие цветаю
Стилист и дизайнер одежды Юлия
Гагуа называет цветами этой осени прежде всего красный и ярко-оранжевый. На
фоне классических кэмела и хаки эти оттенки поднимут настроение даже при самой
серой погоде. Особенно трендовыми цветами сезона FW’2022 станут темно-синий и приглушенно-зеленый. Модники прозвали их “прадовский синий” и “баленсиажный зеленый”, потому что именно эти цвета выбирали в своих коллекции Prada и Balenciaga.
А вот институт
цвета Pantone главным оттенком года назвал фиолетово-лиловый Very Peri. Эту
новинку подхватили инфлюенсеры и любители стрит-стайла. Для фанатов быть в
центре внимания Юлия Гагуа советует еще присмотреться к ярко-розовому цвету и
функции: “Надев такое пальто, вы точно окажетесь в центре внимания”, — уверяет
эксперт.
Юлия напоминает,
что отталкиваться стоит от собственного гардероба и своего цветотипа. Слепое
следование трендов — это плохой спутник гардероба. Самая лучшая формула лежит в
голове каждой модницы.
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