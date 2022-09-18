“Прадовский синий” и “баленсиажный зеленый”: модные цвета сезона 2022

С наступлением

холодного сезона модницы задумываются об обновлении гардероба. Речь идет не

только о верхней одежде и обуви, но и об аксессуарах и сумках. В этом сезоне

стилисты поддерживают тренды последних лет и рекомендуют добавить в классическую

палитру яркие цветаю

Стилист и дизайнер одежды Юлия

Гагуа называет цветами этой осени прежде всего красный и ярко-оранжевый. На

фоне классических кэмела и хаки эти оттенки поднимут настроение даже при самой

серой погоде. Особенно трендовыми цветами сезона FW’2022 станут темно-синий и приглушенно-зеленый. Модники прозвали их “прадовский синий” и “баленсиажный зеленый”, потому что именно эти цвета выбирали в своих коллекции Prada и Balenciaga.

А вот институт

цвета Pantone главным оттенком года назвал фиолетово-лиловый Very Peri. Эту

новинку подхватили инфлюенсеры и любители стрит-стайла. Для фанатов быть в

центре внимания Юлия Гагуа советует еще присмотреться к ярко-розовому цвету и

функции: “Надев такое пальто, вы точно окажетесь в центре внимания”, — уверяет

эксперт.

Юлия напоминает,

что отталкиваться стоит от собственного гардероба и своего цветотипа. Слепое

следование трендов — это плохой спутник гардероба. Самая лучшая формула лежит в

голове каждой модницы.