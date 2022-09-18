 

Несмотря на возможные санкции, крупнейший банк Индии откроет счёт в рупиях для торговли с Россией

18.09.2022, 7:52, Разное
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Самый крупный в стране Государственный банк Индии готов открыть специальный счёт для торговли с Россией в рупиях, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это позволит обходить западные санкции, а также создаст дополнительные экспортные преимущества. Схожий механизм уже опробован Нью-Дели в отношениях с Ираном. При этом в Индии осознают связанные с таким шагом риски, а именно возможность самим оказаться под штрафными мерами Запада.


AP

Индия вскоре начнёт торговать с Россией преимущественно в рупиях, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Самый крупный в стране Государственный банк Индии готов открыть необходимый для этого специальный счёт. При этом Резервный банк Индии ещё в июле проинформировал все остальные финансовые учреждения государства о важности принятия дополнительных упреждающих мер на случай экспортных и импортных санкций и перевода расчётов в местную валюту.  

Государственный банк Индии достаточно большая структура, чтобы покрыть нужды экспортёров, отмечают эксперт. К тому же схожий механизм Нью-Дели уже опробовал в отношениях с Ираном. Как только он будет задействован, можно будет не беспокоиться из-за колебаний курса иностранной валюты, объясняют специалисты. К слову, индийские предприятия уже сейчас активно обменивают доллары и евро на азиатские деньги для обхода западных санкций.

С апреля по май этого года индийский экспорт в Россию сократился приблизительно на треть, в то время как импорт из РФ резко вырос, продолжает издание. Последнее связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы стали массово скупать дешёвую российскую нефть. В связи с этим штрафные меры ЕС так и не нанесли никакого ощутимого урона России. Эксперты считают, что, торгуя в рупиях, Индия сможет создать дополнительные экспортные преимущества для торговли с Россией и повысить там спрос на местную валюту. Специалисты прогнозируют, что рост экспортных объёмов в нынешнем финансовом году составит $3,3 млрд.

Но Государственный банк Индии не будет выступать основным учреждением для совершения этих финансовых операций, отмечает немецкое издание. Там принимают необходимые меры предосторожности и рассматривают запросы других банков, в том числе и российских. Закон разрешает индийским финансовым учреждениям открывать счета в рупиях за границей. При этом они осознают связанные с этим риски, а именно возможность самим оказаться под санкциями Запада. В связи с этим банки Индии требуют от своего правительства гарантий, что их бизнеса в РФ штрафные меры не коснутся. 


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