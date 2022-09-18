Астероид Оумуамуа не является инопланетным кораблем

Китайские ученые говорят, что очень маловероятно, что продолговатый астероид Оумуамуа, влетевший в нашу солнечную систему, является инопланетным космическим кораблем, несмотря на противоречивые утверждения одного профессора из Гарварда.

Первый известный межзвездный объект, посетивший нашу Солнечную систему, длина которого составляет от 300 до 3000 футов, был впервые обнаружен в октябре 2017 года телескопом Pan-STARRS1 Гавайского университета и вызвал настоящий переполох. Астрономы были сбиты с толку: одни говорили, что это комета, а другие утверждали, что это инопланетный корабль или остаток планеты, похожей на Плутон.

Гарвардский физик Ави Леб писал в своем исследовании потенциального происхождения объекта в 2021 году: «Каждая из этих моделей естественного происхождения имеет серьезные количественные недостатки, поэтому необходимо учитывать возможность искусственного происхождения Оумуамуа. Аномалии Оумуамуа предполагают, что это мог быть тонкий корабль с большой площадью на единицу массы, толкаемый отражением солнечного света». Новое рецензируемое исследование, проведенное группой китайских ученых, анализирует имеющиеся у нас данные об Оумуамуа, чтобы найти дыры в утверждении Леба о том, как такой инопланетный корабль мог двигаться в космосе.

Для того чтобы скалистый сигарообразный объект, пронесшийся мимо Солнца со скоростью 196 000 миль в час, оказался инопланетным кораблем, возможно, его нужно толкать вперед с помощью какого-то чрезвычайно тонкого светового паруса, который улавливает частицы звезд. Ученые написали в своей статье, которая была принята к публикации в журнале «Астрономия и астрофизика»: Динамика вторгающегося светового паруса, если он существует, имеет отчетливые наблюдательные признаки, которые могут быть количественно идентифицированы и проанализированы нашими методами в будущих исследованиях.

– Мы пришли к выводу, что возможность того, что Оумуамуа является световым парусом, крайне маловероятна, — сказал The Daily Beast Шанфей Лю, астроном из Университета Сунь Ятсена в Чжухай, Китай.

Световые паруса, также известные как солнечные паруса, используют фотоны — крошечные частицы электромагнитной энергии — так же, как парусник использует ветер. Если бы они были частью космического корабля, то отражали бы либо много света, либо очень мало. Шанфей, один из соавторов исследования, объяснил Daily Beast, что Оумуамуа должен был быть очень ярким в одних точках, а затем практически невидимым в других. По его словам, хотя объект странной формы становился все ярче и темнее, он становился недостаточно ярким: Если бы это был световой парус, изменение яркости должно было бы быть намного больше.

Тем не менее, Леб сказал новостному агентству, что тусклый вид астероида можно объяснить формой паруса, который может быть плоским или иметь форму зонтика.

– «Оумуамуа» может быть космическим кораблем «в других формах», — сказал Шанфэй Daily Beast — это означает, что он может просто управляться какой-то другой системой, которая не включает световые паруса.

Хотя эта новая статья не полностью устранила загадочные черты Оумуамуа, ученые надеются, что будущие технологии — в виде более мощных телескопов — помогут им проанализировать будущие объекты, которые могут войти в нашу Солнечную систему.