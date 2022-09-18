Медведь-ниндзя убил за месяц 65 коров в Японии

Одержимый говядиной медведь нападает на коров на Хоккайдо – самом северном острове Японии, и всего за 1 месяц, как сообщается, он убил 65 коров. Причем убивает он их даже не ради еды, он лишь слегка грызет тушу и уходит.

В Японии обитает два вида медведей – гималайский и бурый. Первый встречается на острове Хонсю и небольшого размера, второй на Хоккайдо и достигает 2 метров в длину. Случаев агрессии к людям от этих медведей чрезвычайно редки, а от человеческих поселений они обычно стараются держаться подальше. Но всегда есть исключения.

Этому медведю дали особое кодовое обозначение OSO18 и охотники преследуют его уже три года, но они так не смогли поймать его и тот продолжает нападать на домашний скот.

Все нападения на коров происходят ночью, причем часто в полночь, и на месте преступления наутро находят огромные отпечатки медвежьих лап и погрызенную тушу коровы.

Название OSO18 происходит от первого места, где было выявлено нападение этого медведя – район Ошибецу в городе Сибеча. Отпечатки его лап в длину достигают 18 см. По оценкам, этот медведь весит до 400 кг и достигает 2 метров в длину – или в высоту, если встанет на задние лапы.

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На днях фермеры города Аккеши рассказали телеканалу Asahi News, что “медведь-ниндзя” (такое прозвище дали ему местные жители) убил 65 коров за один месяц и они опасаются, что он может расширить свое меню и начать нападать на людей.

Хотя многие фермеры говорят, что у них установлены камеры наблюдения, “медведь-ниндзя” попал на них всего три раза. По каким-то загадочным причинам, он почти всегда нападает на коров в тех местах, которые не попадают в зону видимости камер.

Из-за его невероятной неуловимости местные жители уже начали предписывать этому медведю сверхъестественные способности, такие как невидимость и ясновидение, благодаря которым он и ускользает от охотников.

Профессор Университета Ракуно Гакуен Есиказу Сато говорит, что многократное нанесение ущерба незаметно для окружающих и стало причиной того, что медведя OSO18 прозвали ниндзей. На коров нападают так часто, что местные жители предполагают, что может быть там злодействует не один медведь, а целая группа.

– Медведи обладают огромной силой. Даже если бы трое или четверо профессиональных рестлеров захотели напасть на него, я не думаю, что они вообще смогли бы победить. Также, медведи это животные, обладающие очень высокой способностью к обучению, и если другие медведи видели, как OSO18 нападает на корову, они могут научиться подобному поведению. Это возможно, – рассуждает Есиказу Сато.

Местные жители сетуют, что они хотели бы помочь охотникам, но у них не хватает оружия и патронов.

Рассказывают, что “медведь-ниндзя” специально двигается вдоль рек и ручьев, чтобы не оставлять следы, а во время нападения, которое произошло в июле 2022 года, он, похоже, знал, что такое электрозабор и как его преодолеть, выкопав яму под ним.

Для Хоккайдо аномалия, когда медведь начинает целенаправленно убивать молочных коров. Особенно с такой частотой, как это делает “медведь-ниндзя”.

Также очень необычно то, что делает этот медведь после убийства коровы. Масами Яманаки, директор Ассоциации бурых медведей Сиретоко Хоккайдо, говорит, что обычно медведь, который убивает больше, чем может съесть за одно кормление, остается неподалеку от туши, пока снова не проголодается. Но “медведь-ниндзя” часто съедает только небольшую часть убитой им коровы, а затем уходит обратно в лес и больше к этой корове не возвращается, ища новую жертву в другой части района.

Пока “медведь-ниндзя” устраивает коровью бойню в этой части Хоккайдо, в других местах острова, где также живут бурые медведи и разводят коров, практически спокойно. За год там в среднем едва наберется дюжина случаев нападения медведей на скот.