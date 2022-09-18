Существует ли девятая планета и сколько времени до нее лететь?

Расположенная во внешней части Солнечной системы девятая планета считается гипотетическим объектом.

Гравитационное притяжение между ней и транснептуновыми объектами (ТНО) может объяснить их своеобразную орбитальную группировку, которая в среднем более чем в 250 раз превышает расстояние между Нептуном и Солнцем.

Человечество до сих пор не знает точно, сколько планет находится в Солнечной системе. Мы считаем, что существует восемь планет и множество карликовых планет, причем Плутон является одним из самых удаленных. Но есть ли другие планеты за орбитой Плутона?

Основываясь на наблюдениях, планет больше нет, но моделирование и математические модели говорят об обратном. Расположенная во внешней части Солнечной системы девятая планета пока считается гипотетической планетой.

Гравитационное притяжение между ней и экстремальными транснептуновыми объектами (ТНО) может объяснить их необычную орбитальную группировку, которая в среднем более чем в 250 раз превышает расстояние между Нептуном и Солнцем.

Орбиты этих объектов в определенном секторе максимально приближаются к Солнцу. Существует вероятность того, что неоткрытая планета может влиять на орбиты самых удаленных объектов Солнечной системы. Астробиолог из Флоридского технологического института Манасви Лингама попытался рассчитать, как люди могли бы попасть на девятую планету.

Ученые Мансави Лингам, Адам Хибберд и Андреас Хайн попытались определить время, которое потребуется для достижения девятой планеты.

Согласно новому исследованию, путешествие на девятую планету беспилотным способом займет от 45 до 75 лет, поскольку эта гипотетическая планета расположена в 42 миллиардах километров от Земли.

Исследовательская группа также изучила ядерные тепловые двигатели и лазерные паруса в качестве футуристических методов транспортировки. Например, чтобы достичь девятой планеты с помощью ядерного теплового двигателя, потребуется примерно 40 лет. Если же использовать солнечный парус, то для достижения девятой планеты потребуется всего шесть-семь лет.

По мнению астрономов, девятая планета может быть уменьшенной версией Нептуна или скалистой планетой, похожей на Землю. Что касается ее происхождения, то вопрос открыт: сформировалась ли она в Солнечной системе или была захвачена гравитационным притяжением Солнца?

Для проведения исследований они использовали принципы орбитальной механики, которые были заложены в алгоритм компьютерной модели.

Главная цель Лингама – получить дополнительную информацию о других планетах в Солнечной системе, так как он вдохновился миссиями космических кораблей «Вояджер 1,2». Эти космические аппараты до сих пор отправляют ценную информацию о внешней части Солнечной системы, несмотря на то, что их научные приборы, возможно, к 2025 году уже перестанут функционировать.

Лингам добавил, что любая миссия на девятую планету предоставит не только ценную информацию об этой гипотетической планете, но и заодно жизненно важную информацию о Юпитере, поскольку некоторые из этих миссий будут использовать планету в качестве «гравитационной рогатки».

Ранее мы рассказывали об исследовании астронома Якуба Шольца и его коллеги Джеймса Унвина, которые предположили, что таинственная девятая планета может быть первичной черной дырой.