Режим экономии – Европа выключает свет

Отключение горячего водоснабжения, подсветки памятников и уличного освещения — это лишь некоторые меры, на которые решаются власти европейских городов, стараясь экономить энергию, пишет Politico. Согласно новым правилам и законам предприниматели и жители отдельных районов также вынуждены будут выключать свет в определённое время, подчёркивает автор статьи.



AP

Европейские страны всеми силами стараются экономить энергию в попытке справляться с кризисом, который, как пишет издание Politico, стал следствием действий РФ на Украине. Для многих городов такая стратегия означает отключение привычного освещения.

Германия — государство — член Европейского союза, наиболее зависимое от импорта российского газа. В ряде немецких регионов изо всех сил пытаются найти пути для сокращения потребления электроэнергии. В Ганновере решили отключить горячее водоснабжение душевых в спортивных комплексах, в туалетах и общественных местах в целом. Более того, в ФРГ принят новый закон об экономии энергии на территории всей страны в рамках временных мер, таких как запрет на освещение достопримечательностей: например, одно из самых знаменитых мест Берлина, Колонна Победы, этой осенью не будет подсвечиваться ночью, равно как и фасад Берлинского собора, подчёркивает Politico.

Начиная с этой недели подсветка конструкции и прожектора Эйфелевой башни в Париже будут выключаться на час раньше обычного, также будет понижена температура воды в общественных бассейнах. На остальной территории Франции около 12 тыс. коммун приняли решение полностью или частично отключать уличное освещение в ночное время, сообщается в статье.

В Испании и вовсе ввели «комендантский час»: теперь владельцы магазинов и смотрители памятников архитектуры должны приглушать свет и полностью выключать освещение строго в 22:00. Хотя эти усилия могут оказаться напрасными, поскольку власти Мадрида уже начали устанавливать и зажигать рождественские декорации, отмечает автор материала.

