Вашингтон разочарован неэффективностью антироссийских санкций

Представители Белого дома признались, что ожидали значительно более серьёзного эффекта от введённых против РФ санкций, пишет CNN. Впрочем, источники телеканала в Вашингтоне заявили, что рассчитывают, что серьёзные последствия антироссийских ограничительных мер всё же проявятся к началу следующего года.



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Высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введённые США санкции против РФ до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику, и прогнозируют, что серьёзные последствия проявятся не раньше начала следующего года, пишет CNN.

Как напоминает телеканал, в Вашингтоне рассчитывали, что санкции быстро остановят продвижение российских войск на Украине, перекрыв финансирование вооружённых сил страны, а возможно, даже настроят россиян против спецоперации, сделав их повседневную жизнь некомфортной.

Однако, во многом благодаря рекордным доходам, которые РФ получила весной и летом из-за резкого роста цен на энергоносители, российская экономика оказалась значительно более устойчивой, чем ожидали многие высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена. Только за первые 100 дней спецоперации РФ получила рекордные €93 миллиардов доходов от экспорта нефти, газа и угля. Несмотря на то что в период с апреля по июнь российская экономика сократилась примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это далеко от 15-процентного падения, которое предсказывали в начале года.

«Мы ожидали, что такие вещи, как SWIFT и все блокирующие санкции против российских банков, полностью разрушат российскую экономику и что, по сути, к сентябрю мы будем иметь дело с экономически намного более ослабленной Россией, чем та, с которой мы имеем дело», — заявил в беседе с CNN высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подразумевая отключение некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.

Другой высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы тем, насколько эффективной оказалась санкционная политика в отношении России, учитывая её беспрецедентный характер. Тем не менее ещё один политик, пообщавшийся с CNN на условиях анонимности, заявил, что в процессе подготовки ограничительных мер в Белом доме допускали, что их эффект будет наиболее ощутим в долгосрочной перспективе.

«Я думаю, что мы с самого начала придерживались мнения, что, когда РФ ввела войска на Украину и мы ввели санкции, они, по всей вероятности, будут среднесрочными и долгосрочными», — приводит телеканал его слова.

Чиновник признал, что, несмотря на некоторые «первые потрясения» для российской экономики, такие как падение рубля, РФ смогла быстро восстановиться благодаря доходам от продажи энергоресурсов. Однако он отметил, что в американской разведке уверены, что в долгосрочной перспективе экономика РФ сильно пострадает как от стоимости спецоперации, так и от попыток Запада отрезать её от мировой торговли.

CNN полагает, что подобные различия между ожиданиями и реальностью прежде всего связаны с тем, что многие западные политики недооценили стремительно растущие доходы РФ от цен на нефть, а также готовность таких стран, как Китай и Индия, продолжать покупать российское сырьё. Даже Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, начала покупать российскую нефть — хотя и со скидкой, — чтобы использовать её на своих электростанциях, а собственную нефть продавать другим странам.

«Соединённые Штаты недооценили это, и мы медлили с тем, чтобы начать думать о введении санкций против интересов РФ в энергетической сфере, — заявил бывший сотрудник Госдепартамента Джейсон Блазакис.— Санкции, конечно, сократили российскую экономику, но не до такой степени, как ожидалось. И уж точно не до такой степени, чтобы посадить русских за стол переговоров».

На момент начала российской спецоперации на Украине в феврале страны Европы всё ещё в значительной степени зависели от импорта российской нефти и газа и предпочитали не спешить с санкциями, касающимися энергетической сферы. По словам Блазакиса, США «в течение многих лет предупреждали Европу о необходимости отказаться от российских энергоносителей», но там этого делать «не хотели, пока не стало слишком поздно».

Чтобы попытаться помещать дальнейшему росту российской прибыли от торговли энергоносителями, Европейский союз летом решил запретить весь импорт нефти, поступающей из РФ по морю. Впрочем, в Вашингтоне обеспокоены тем, что такой запрет может привести к ещё большему росту цен на нефть и только увеличить доходы РФ от поставок. Решением этой проблемы США называют введение ограничений на цену российской нефти. В начале сентября Брюссель согласился на введение подобного ограничения, но пока неясно, как эта мера будет применяться на деле.

Тем не менее, как отмечает CNN, несмотря на некоторое разочарование из-за отсутствия немедленных результатов, американские и европейские чиновники, похоже, в целом согласны с тем, что благосостояние российской экономики, которое вызвано высокими ценами на нефть, не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сейчас ожидается, что экономика РФ может начать ощущать серьёзные последствия санкций в первой половине 2023 года. Кто-то полагает, что экономический спад в стране может наступить даже раньше — уже к концу этого года.

Один из источников телеканала в Европе сообщил, что, по данным разведки, российское правительство уже обеспокоено тем, как там будут поддерживать рынок труда, когда компании начнут разоряться. «Мы всегда считали, что это станет шоком для российской экономики. РФ будет работать над его смягчением, но затем начнётся постоянное негативное воздействие на экономику и промышленное производство, что мы сейчас и наблюдаем»,— заявил высокопоставленный европейский чиновник в интервью с CNN.

По мнению аналитиков, РФ сейчас в основном лишь «создаёт видимость стабильности», в то время как западные санкции уже ослабляют российскую экономику и ВВП страны сокращается. Кроме того, большая часть средств, которые РФ хранит в иностранных банках, была заморожена после начала спецоперации на Украине.

«Есть мнение, что санкции не помогли, потому что они зарабатывают на нефти. Но они зарабатывают гораздо меньше, чем год назад, а российская нефть сейчас составляет почти всю российскую экономику из-за санкций, введённых против других секторов», — заявил неназванный американский чиновник. Он прогнозирует, что со временем добыча нефти в РФ будет снижаться, прежде всего из-за увеличения доли иностранных компаний, которые десятилетиями помогали обслуживать российские нефтяные месторождения и поддерживать эффективность энергетического сектора.

Более того, по мнению Блазакиса, у США есть один козырь в рукаве, который является потенциально мощным инструментом против российской экономики: включение РФ в список «государств — спонсоров терроризма».

«Нет», — ответил Байден, когда в начале сентября его спросили, следует ли включить в список Россию. Однако Блазакис считает эту меру именно тем, «чего не хватает» США. Бывший сотрудник Госдепа отметил, что это расширит круг стран, на которые будут распространяться вторичные санкции за ведение бизнеса с Россией, и приведёт к тому, что больше компаний откажутся от работы в стране.