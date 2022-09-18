Мнение: Никто не вступится

Последние как бы частные российские корпорации начали, судя по всему, подъедать: под ударом оказалась «Ренова» Вексельберга. Все происходит буднично: взвод ОМОНа, спецназ, следователи СледКома в офисе – рутина. Хотя бизнес-СМИ перевозбудились не на шутку: еще бы – целого Вексельберга потрошат! «Последний из могикан»!

На самом деле, учитывая стремительное упрощение нравов в Отечестве, вопрос должен быть только один: а почему к Вексельбергу пришли только сейчас? Почему не раньше? Что защищало жирненького, вкусного олигарха прежде – и почему-то перестало защищать сейчас?

Закон? Бросьте. Закон никого защищать не может по определению – это ведь просто бумажки с буковками. Любые буквы можно прочитать сегодня так, завтра – по-другому.

Суд? Уже со времени первого суда над Ходорковским стало понятно, что суд в этой стране ни права собственности, ни личные свободы не защищает, я является, наоборот, лишь инструментом для отъема того и другого «под заказ». Тогда же, как мне кажется, стремительно обесценилась и профессия адвоката (и с тех пор все «юристы» продолжают пребывать в нашей стране в самом жалком статусе).

Собственные силовые или медиаструктуры? Увы для Вексельберга, но мы знаем, что у него нет ни того, ни другого. Ему их просто «не положено» иметь по статусу. Это как если бы в средневековой стране король обязал бы своих баронов ходить без оружия. Они согласились – ну что ж, пусть не удивляются, если в какой-то момент любого из них могут взять под белы ручки и куда-то повести – возможно, на плаху.

Ну¸ может, тогда это – иностранные инвесторы? Побегут жаловаться своим правительствам – и и возбудится пожилая Меркель, грохнет кулаком по столу грозный черный Обама? Ой, да бросьте. Все «иностранные инвесторы» у Вексельберга – это островные оффшоры самого Вексельберга. Ну или не Вексельберга, а людей с большими погонами (или воровскими башнями) на плечах. А Обама кулаком уже обстучался – к нему давно уже относятся у нас как к соседу за стенкой в 3 часа ночи. Не, эти не защитят.

Тогда, может быть, Векселя не брали, потому что у него была «рука» наверху, в этих самых силовых структурах? Вот это уже теплее. Почти наверняка именно так оно и было. И даже есть. Многие давно уже сложили два и два и догадались, что залог «непотопляемости» большинства наших «олигархов» заключается в том, что они не совсем олигархи: «свое» невероятное «богатство» они незримо делят с многочисленными покровителями из числа «служивых людей».

Причем вполне возможно, что большинство «олигархов» «поделились» уже настолько, что в действительности давно перешли в разряд номинальных держателей этих самых «миллиардных состояний». Недавно всплыли некоторые детали насчет того, как в реале создавалось и кем финансировалось пресловутое Сколково; меня тогда еще поразило, что Вексельберг, который как бы внес «на Сколково» самую большую долю, при этом еще и положил себе, типа как председатель правления, оклад в несколько миллионов долларов в год.

Наивняки типа меня тогда еще удивлялись – как же так? Миллиардер из списка Форбс – какой ему еще «оклад жалованья»? Да еще из его же собственных, по сути, денег, выданных в качестве «благотворительности»? Тем не менее наблюдатели отмечали, что в день получки Вексельберг являлся как штык и все причитающиеся ему деньги забирал до копеечки. Многие, конечно, умиленно списывали такую скрупулезность на известную черту еврейского характера; однако, если мы возьмем в расчет шутовской характер российской «олигархии» – вполне возможно, что все проще, и он брал этот оклад просто потому, что старику в самом деле БЫЛИ НУЖНЫ ДЕНЬГИ.

Но тогда, если «доля» в той же Ренове давно заслана «наверх» – почему ж вдруг обыски? Неужели «крыша прохудилась»?

Очень похоже на то. И даже понятно, что стало причиной. В последнее время на самой что ни на есть силовой верхушке РФ идет непрерывная возня и перестановки, причем с размахом: люди и из окон прыгают, и пачками идут в тюрьму, и даже предстают на телеэкране с пачками неучтенного бабла в иностранной валюте. Причем происходящие разборки очень похожи на консолидацию, то есть, по всей видимости, из нескольких милицейско-фсбшных монстров сейчас ваяют силового супермонстра. Это значит, что многих доселе влиятельных «пап», НА САМОМ ДЕЛЕ, «сквозь» вексельбергов владеющих большими кусками российской собственности, теперь стремительно убирают и устраняют от дел.

Оттого, наверно, и зашатались многие доселе неприкасаемые.

И ведь спасать их некому. Никто не вступится, все будут только злорадствовать.

Да и не в Вексельберге здесь дело. Генералы и воры в законе устроили меж собой очередной передел – а Ренову, видимо, кто-то забирает себе просто как трофей (2016).

Собственно, решил перепечатать старый текст из-за одной умилительной детальки, которую я уж тоже запамятовал за 6 прошедших лет – как “миллиардер” Вексельберг трогательно являлся за зарплатой из “своих собственных” пожертвований на “Скольково”.