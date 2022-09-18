Квадратные ногти – хит осени 2022: идеи маникюра разной длины

Квадратная форма ногтей – один из главных трендов осени 2022 года. Она отлично сочетается с разными дизайнами. Такой маникюр подходит женщинам как с короткой, так и с длинной ногтевой пластиной. Он естественен и не требует обязательного наращивания. В статье мы приведем несколько идей маникюра для квадратных ногтей.

Подпиливание ногтей под углом

Квадратный маникюр – более практичная альтернатива миндалевидной форме ногтей. Он выглядит стильно и элегантно.

Чтобы получить квадратную форму, подпилите боковые стороны кончика ногтя. Затем приложите пилочку к краю ногтевой пластины. Подпилите его горизонтально снаружи внутрь. При желании вы можете очень тонко скруглить углы.

Квадратные ногти могут быть разными

Квадратные ногти могут выглядеть разнообразно. Они бывают как длинными, так и короткими. Если вы предпочитаете экстравагантные варианты, то можете выбрать форму “балерина” с удлиненными и немного зауженными кончиками.

Далее мы приведем несколько идей модного нейл-арта для квадратных ногтей.

Дизайн с блестками

Блестки – это классический вариант дизайна ногтей, который будет актуален осенью этого года. Они делают нарядным даже самый простой маникюр.

Вы можете добавить блестки на каждый палец или создать акцентный ноготь. Осенью и зимой особенно уместно смотрится блестящий декор на холодном пастельном фоне.

Черные ногти в стиле гранж

Стиль гранж очень популярен в современной моде. Его неотъемлемая часть – черный маникюр. Он красиво смотрится на ногтях квадратной формы.

Существует множество вариантов черного маникюра. Вы можете дополнить его любым рисунком, блестками, стразами, а также создать дизайн в стиле “френч”.

Неоновые тона

Этой осенью большой популярностью пользуются неоновые тона лака. Особенно актуальны такие оттенки, как ярко-розовый, зеленый, желтый и синий. На квадратных ногтях они сразу бросаются в глаза и привлекают внимание. Вы можете дополнить неоновый маникюр сверкающими стразами.

Геометрический рисунок

Украсьте квадратные ногти геометрическим рисунком в виде тонких прямых линий. Такой дизайн отличается простотой и изысканностью. Он подходит и для длинных, и для коротких ногтей. Геометрический рисунок особенно красиво выглядит на матовом фоне.

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Мраморный дизайн

Мраморный дизайн ногтей будет популярен в течение всей осени и зимы. Он имеет множество вариантов. Вы можете создать как сдержанный и минималистичный рисунок пастельного цвета, так и роскошный дизайн в ярких и насыщенных тонах.

Сине-золотые оттенки

Сочетание синих и золотистых оттенков – отличный вариант для праздничного маникюра. Маленькие блестящие детали придают ногтям роскошный вид. Такой дизайн выглядит привлекательно не только на длинных, но и на коротких ногтях.

Минималистичный нейл-арт на нюдовом фоне

Нюдовый маникюр – это классика, которая не выходит из моды. Дополните его миниатюрными золотистыми звездочками и точками. Такой дизайн смотрится изысканно и элегантно.

Заключение

Квадратные ногти универсальны. Вы можете выбрать для них любой вариант декора. Все зависит лишь от вашей фантазии и вкуса.