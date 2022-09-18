 

Венесуэльский журналист рассказал о ранении из-за украинского обстрела Донецка

18.09.2022, 0:30, Новости дня
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В результате украинского обстрела центра Донецка пострадал журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк. Спецкор TeleSUR в Донбассе рассказал, что ему предстоит операция, но жизнь вне опасности.

Кирк сообщил, что снимал горящий после обстрела автомобиль. В это время «произошел второй взрыв», журналист «почувствовал толчок в плечо, а потом – разбитое стекло очков», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что «в плече оказался осколок шрапнели», который «повредил кость, но не жизненно важные органы», а «глаз спасли солнцезащитные очки». Кирку предстоит операция, чтобы достать осколок из плеча и короткая госпитализация в местной государственной больнице.

Глава телеканала Патрисия Вильегас сообщила, что находится на связи с раненым коллегой и повторила призывы международных организаций уважать работу СМИ и гарантировать их безопасность.

Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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