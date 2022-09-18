 

Украина отвергла призыв экс-главы МИД Румынии вернуться в естественные границы

18.09.2022, 0:30, Новости дня
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Предложение бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги вернуть часть украинских территорий России, Румынии, Венгрии и Польше неприемлемо, заявило посольство Украины в Бухаресте.

Посольство выразило сожаление в связи с тем, что Марга усомнился в «базовых принципах международного права, в частности нерушимости границ». Как заявили в Киеве, для «безопасности и стабильности на континенте» необходимо уважать «эти принципы», передает ТАСС.

Киев считает, что подобные «заявления неприемлемы при любых обстоятельствах», а «в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы», такие слова «являются особенно вопиющим отклонением».

Напомним, Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах. Он считает, что «Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, РФ – Донбасс и Крым». Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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