На митинге в центре Праги потребовали отставки правительства Чехии

В центре Праги прошла акция протеста против политики властей Чехии в ситуации вокруг Украины, участники митинга потребовали отставки кабмина, сообщают информационные агентства.

Участники митинга потребовали принять эффективные меры по преодолению последствий энергокризиса. Митинг был организован Коммунистической партией Чехии и Моравии. На акцию, как заявили организаторы, собралось от 800 до 1 тыс. человек. Нарушений общественного порядка не было, передает ТАСС со ссылкой на Чешское информационное агентство.

Напомним, оппозиция хотела вынести кабмину вотум недоверия в нижней палате парламента Чехии, но за отставку проголосовали только 84 депутата, против были 100 (нижняя палата состоит из 200 депутатов). Антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в начале сентября на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.

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