Мнение: Как возникает мафия

Текст, который никто не понял тогда и тем более не поймет сейчас. А ведь толково изложил!

“Интересно было бы прикинуть политические последствия все того же «скандала в 57 школе». Учитывая мощный резонанс, они просто должны воспоследовать.

Во-первых, и это очевидно, серьезно подорвана репутация «элитных школ» как таковых. Теперь при разговоре о любой «элитной школе» практически неизбежен «понимающий» вопрос – «а, у вас там тоже учителя учениц трахают?» Такого рода ореол, естественно, не нужен прежде всего главным «клиентам» такого рода учебных заведений – родителям будущих «элитариев». Поэтому скандал неизбежно подрывает кормовую базу такого рода школ, всех, а не только конкретной 57-й.

Ну и вследствие этого есть надежда, что встанет, наконец, и куда более пикантный вопрос – а что это вообще такое, «элитная школа»? Каким образом такой роскошный фрукт вообще умудрялся зреть на скудной ниве отечественного всеобщего среднего?

«У этих школ очень сильные учителя, которые передают детям уникальные знания» – так обычно «посвященные» характеризуют такие школы. Возможно – но как они умудряются это делать, особенно в последние годы, при совершенно феерической бюрократизации и унификации всего процесса обучения? Учителя сейчас, если кто не знает, уже в начале учебного года обязаны сдать свои «учебные планы» на год вперед, в котором расписать все, чему они собираются учить свои классы на каждом (!) уроке; и не дай бог проверяющий в ходе «внезапной проверки» вдруг обнаружит, что, скажем, 13 февраля на уроке литературы учитель рассказывал детям совсем не то, что написано в его учебном плане, который был утвержден в сентябре!

Это попахивает полным идиотизмом, но тем не менее это такая Система, которая работает во всех школах страны. Каким же образом в «элитных» учителя избегают этих мертвящих «учебных планов», когда «шаг в сторону считается побег»? Ответ всем известен – за счет «неформальных связей» и отработанных стратегий «обдуривания» чиновников от образования, а проще говоря – взяток. Однако – откуда же берутся деньги на взятки? Ответ тоже ясен: частью это «откаты» от финансирования, которое те же чиновники и предоставляют, а частью – деньги родителей, которые у них собирают, несмотря на то, что школа как бы государственная и обучает бесплатно.

То есть любая «элитная школа» просто по определению находится в «серой зоне», нарушая законы сразу, как в Вороньей слободке, «с пяти концов». С одной стороны – откаты и нецелевое расходование средств, с другой – то, что называется «поборы» и «предоставление бесплатных услуг за деньги». То бишь в любой «элитной школе» всю верхушку можно не глядя брать и сажать, и уж точно – с треском увольнять, поводы найдутся в изобилии. Было бы, как говорится, желание.

Другое дело, что само по себе все вышеизложенное никого не шокирует. Проще говоря, в сознании тех же родителей это все – поборы, откаты, не говоря уж о «нарушениях учебного плана» – вообще не преступления. Тут мы имеем дело с классическим двоемыслием постсоветского обывателя – то есть психологией жителя оккупированной страны: обыватель, пусть даже и не отдавая себе (чаще всего) в этом отчет, все равно воспринимает государственные структуры как оккупационные, ЧУЖИЕ – и потому большую часть их установок числит как бредовые или бессмысленные, а любой их обман почитает скорее за доблесть.

Правда, так думают не все обыватели, а в основном те, кто имеет отношение и «допущен» к «элитной школе». Возникает своего рода «круговая порука» – и о том, каковы ее особенности в отношении 57-й школы, мы уже вдоволь начитались в сотнях постов и перепостов. Плохо лишь то, что антигосударственная структура, связанная круговой порукой и ставящая своей целью паразитирование на государстве – это по определению мафия. А в мафии, понятное дело, свои законы, в том числе эти собственные законы могут устанавливать и совсем другие рамки в плане того, что можно, а что нельзя делать учителям в отношении учениц (учеников).

Здесь очень интересно проследить, как всеобщая тотальная централизация и акцент на государственный контроль «всего» ЗАКОНОМЕРНО приводят к образованию «мафий». Мафиям в такой системе трудно зародиться и сделать первые шаги; но, уж коли зародились, они подминают под себя все и становятся практически неуязвимыми (57 школа существовала в таком окукленном виде чуть не 25 лет). Причем она не просто «была» – она разрасталась! Она поглощала окрестные школы!

Сравни теперь с нормальной демократической системой: там, наоборот, мафиям возникнуть сравнительно просто (степеней свободы намного больше) – однако «расти» множеству мелких мафий тяжело, на свету они гибнут.

Почему так? Потому что советская, теперь перешедшая в еще более абсурдную постсоветскую система управления страной, в том числе и в образовании – система с отключенной обратной связью. Управляемая строго сверху вниз, то есть оккупационная система – идеальная среда для возникновения мафий. Они и образуются.

Причем она ведь и сейчас практически неуязвима для любых атак «снизу». Что могут сделать родители – забрать чад, перестать давать деньги в «школьный общак»? Ну так на их место придут другие, жаждущие приобщиться к «элитарности». Сама система, как можно заметить, реагирует на все крайне вяло, и понятно почему: у нее очень высокая «точка входа» для «народного возмущения», по сути, это сразу мэр Собянин. Но его выборы еще не скоро, да и для скандала во всего лишь одной школе он, пожалуй, слишком «высоко сидит», немногие свяжут. Однако все остальные звенья – на уровне московских округов, районов и т.п. – находятся и вовсе вне какого-либо контроля со стороны «общественности».

Важно было бы понять, что в корне порочна сама по себе схема «двойного финансирования» среднего образования, когда школа получает деньги и от государства, и от родителей учеников (то есть на самом деле родители попросту платят дважды за одно и то же). Впрочем, такая схема у нас везде, и в здравоохранении тоже- и она успешно уничтожает и то, и другое.

Выход мог бы быть в переводе финансирования школ на микроуровень – к местному самоуправлению, которое бы напрямую было подотчетно тем же родителям учеников. Это, однако, произвело бы тектонические изменения во всей системе российской власти – скажем, неизбежно вело бы к появлению также выборных прокуроров и выборных глав местных полицейских (иначе как бы те же родители могли контролировать расходы бюджета местным самоуправлением?)

Но до такого понимания надо созреть. А пока – предскажем, что конкретную 57-ю по итогам немного «почистят», на Шнеерзона, того самого учителя, заведут дистанционно уголовное дело… И больше не случится НИЧЕГО. До нового скандала (2016).