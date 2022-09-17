Мнение: Бадабум

Тот факт, что сегодня быстро и буквально с колес формируются вооруженные бандформирования разной подчиненности, безусловно, является весьма тревожным знаком. Когда события понесутся, что называется, вскачь, эта вооруженная вольница станет очень мощным фактором нестабильности, разносящим всё вокруг себя. Но как всегда, есть нюанс. Я бы даже сказал, два нюанса.

Первый заключается в том, что любые вооруженные бандформирования являются угрозой и проблемой только там, где нет государства. Как только государство появляется на какой-то территории, первое, что оно делает — это устанавливает монополию на насилие. Оно объективно вынуждено решать проблему любых вооруженных формирований, делая их пребывание на «своей» территории нежелательным. Выдавливая или уничтожая все подобные группировки. Или подчиняя себе.

Конечно, любое бандформирование (или целый пул группировок) может попытаться стать государством на своей территории. Но, как правило, это редко кому удается. Хотя бы потому, что в государство нужно уметь. Наибольшие шансы здесь — у региональных структур. Они уже есть и уже являются, пусть и сильно урезанным, но государственным механизмом.

Поэтому бандформирования ведомственные, корпоративные или откровенно бандитские типа небезызвестных «музыкантов» по отношению к вооруженным формированиям региональной теробороны будут всегда (подчеркну — всегда) менее структурными. А значит — и менее успешными. Тем более, что регионалы всегда могут объединиться с соседями, благо связи уже налажены, личные и системные. А вот чтобы объединились бесхозные армейские с росгвардейцами или тем более с кадыровцами или тем же «Вагнером» во время смуты – ну, это весьма экзотическая конструкция.

За регионами весь местный ресурс, владение обстановкой, связи и опыт. Потому даже слабая тероборона может очень быстро нарастить свой потенциал. А вот все остальные виды и типы неструктурированных формирований свой потенциал могут только терять.

Поэтому на вопрос — как выживать в случае наступления большого бадабума, можно ответить просто — держите курс на региональные структуры там, где вы живете. Шансы неизмеримо выше. Регионалы, конечно, будут совсем не белыми и пушистыми, но в складывающейся обстановке таковых не будет совсем.

И второй нюанс. Наши заклятые внешние друзья не будут сидеть в стороне в подобной обстановке. Они будут обязаны как минимум взять под контроль все ядерные объекты, опасные производства, склады и хранилища с опасным содержимым. Ну, понятно, заодно прихватить важные производственные мощности.

Естественно, что любая угроза этим планам будет жестко пресекаться. Достаточно вспомнить небезызвестную мясорубку в Сирии в феврале 18 года, когда армия США показательно перемолола лихой отряд, направлявшийся на «отжим» маленького газового заводика в пустыне.

Поэтому я весьма скептически отношусь к перспективам самостийных корпоративных и частных олигархических армий — их будут крушить как внутренние противники, так и внешние. И опять же — там, где будет существовать хоть какое-то подобие госуправления, региональные структуры будут налаживать взаимодействие с международными силами по контролю. Их интересы будут во многом совпадать.

Так что, думаю, когда мы окончательно войдем в режим смуты, наибольшие шансы на какую-то безопасность смогут предложить именно регионалы. Остальные в плане выживания, безопасности и хоть каких-то перспектив выглядят весьма ненадежными.

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