 

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

17.09.2022, 23:10, Разное
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Завершаем начатое, не спешим,
наслаждаемся осенью! Эта неделя порадует нас спокойной энергией убывающей Луны.
Амбиции в прошлом, а сейчас – плывем по течению. Куда вывезет! Такое часто
бывает, даже если мы не любим себе в этом признаваться. Можно назвать это
инерцией, а можно – доверием к жизни.

Звезды на этой неделе не дадут особо
разогнаться, и смысл с ними спорить? Шесть ретро планет движутся попятно, и
преодолеть их силу практически невозможно. Поэтому оставляем до лучших времен
важные покупки, смену работы, косметические процедуры, запуски проектов, новые
учебные курсы. Для всего этого у нас будет октябрь!

Хотя в начале недели звезды все-таки
дадут кое-какие шансы на успешный рывок в делах. Синергия Солнца и Плутона в
понедельник поможет тем, кто работает на большую аудиторию, может рассчитывать
на поддержку коллектива или группы единомышленников. У таких проектов будет
свой звездный час – 19 сентября.

Всем остальным планеты будут помогать
наводить порядок. Неважно где: в гараже, гардеробе, облачном хранилище,
телефонной книге, списке дедлайнов. Солнце и Венера в Деве до пятницы будут
способствовать этому и укреплять наше стремление к упорядочиванию пространства.

А 23 сентября Солнце перейдет в Весы,
постепенно склоняя нас к долгим обдумываниям, дипломатии, поиску компромиссных
решений, созерцанию, а также к красивым вещам и интеллектуальному досугу.
Именно на такой ноте пройдут выходные: накануне Новолуния энергии и физических
сил будет мало, так что меняем спорт и генеральную уборку на поход в театр и крепкий
сон под шум дождя.

Овен

Неделя начнется с той же темы,
которой вы занимались в августе. Если вы тогда взяли на себя какое-то
обязательство, пришло время его исполнить. Ближе пятнице сбавляйте темп и
беритесь за свое здоровье – оно должно стать приоритетом на ближайшее время. Выделяйте
время и деньги на достойную заботу о себе.

Телец

Самый интригующий день недели –
вторник, когда с вашим Ураном начнет заигрывать Венера. Внимание
противоположного пола или ваш интерес к необычным людям, оригинальной одежде
или смелым поступкам разбавят серые будни. Суббота на втором месте в топе – в
этот день у вас будет многое получаться.

Близнецы

Всю неделю ваш Марс будет потихоньку
подбираться к выгоднейшему союзу с Сатурном. Наблюдайте и ловите шансы, которые
приближает это астрособытие. В домашних делах или семейном бизнесе наметится
второй шанс. Сделайте то, что у вас не получилось в августе, звезды помогут на
этот раз сделать все как надо!

Рак

Неделя начнется с некомфортного для
Луны в вашем знаке положения, поэтому на понедельник и вторник постарайтесь не
планировать важных дел, а на среду – четверг покупок (иначе потратите
неоправданно много денег). Зато выходные удадутся на славу: вы сможете
реализовать свои планы и отлично пообщаться.

Лев

Финансовые дела, бухгалтерские
документы, сдача отчетности, получение справок – что-то из этого вам удастся успешно
провернуть на текущей неделе, особенно если вы делаете вторую попытку. В среду
будьте готовы встретиться с лестью и манипулированием, а в четверг – с грустным
настроением. Ничего серьезного, просто осень!

Дева

Меркурий возвращается в ваш знак 24
сентября. Будьте готовы и вы вернуться к делам и событиям августа. Это ваш шанс
спокойно и без спешки что-то переиграть, исправить, разобраться в причинах. В
то же время заниматься чем-то новым не стоит: снижение личной энергии и козни
Юпитера будет сложно преодолеть.

Весы

Солнце входит в ваш знак на этой
неделе, с днем рождения, прекрасные Весы! В ожидании Новолуния в вашем знаке,
которое произойдет в ночь с 25 на 26 сентября, у вас есть целая неделя на
спокойный анализ прошедших 12 месяцев. В субботу вас оставит ретро – Меркурий.
Станет легче жить, двигаться, общаться, думать.

Скорпион

Из всех дней недели понедельник
выглядит самым выгодным для Скорпионов, особенно имеющих амбиции. В этот день
вы сможете получить от социума то, что хотите! Особенно если уже пробовали, но что-то
не срослось. К концу недели сбрасывайте темп и готовьтесь к самой спокойной и
неспешной 30-дневке года.

Стрелец

Стрельцам удастся хорошо заработать в
начале недели или заключить договор, получить хороший оффер. Наиболее удачными
будут вторые попытки или контакты с теми, с кем вы уже работали. Уделите
внимание документам или письменным работам на учебе – звезды дают шанс найти в
них ошибки и исправить.

Козерог

Само Солнце работает на вас! В году
всего 2 дня, когда светило максимально лояльно к вашему Плутону, и 19 сентября
– второй из таких дней. Но имейте в виду, что речь не идет о новых проектах.
Наоборот! Возвращайтесь к делам, которые когда-то у вас не получились, и
делайте попытку №2.

Водолей

На этой неделе Солнце перейдет в
родственный для вас знак Весы, а Меркурий наоборот, оставит его в покое. Для
вас это глоток свежего воздуха и прилив энергии. Исключением может стать
четверг, когда ваш Сатурн не поладит с капризной Луной. В выходные хорошо
заняться творчеством, провести время с детьми, развлечься.

Рыбы

Личная жизнь, деловые союзы,
отношения с клиентами будут главными темами Рыб на этой неделе. Возможно
возвращение к делам, которые вы уже начинали, но не довели до конца. Не
принимайте решений: конфликт вашего Нептуна с Венерой это необъективность и
надуманные проблемы. Наберитесь терпения!


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