Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Завершаем начатое, не спешим,

наслаждаемся осенью! Эта неделя порадует нас спокойной энергией убывающей Луны.

Амбиции в прошлом, а сейчас – плывем по течению. Куда вывезет! Такое часто

бывает, даже если мы не любим себе в этом признаваться. Можно назвать это

инерцией, а можно – доверием к жизни.

Звезды на этой неделе не дадут особо

разогнаться, и смысл с ними спорить? Шесть ретро планет движутся попятно, и

преодолеть их силу практически невозможно. Поэтому оставляем до лучших времен

важные покупки, смену работы, косметические процедуры, запуски проектов, новые

учебные курсы. Для всего этого у нас будет октябрь!

Хотя в начале недели звезды все-таки

дадут кое-какие шансы на успешный рывок в делах. Синергия Солнца и Плутона в

понедельник поможет тем, кто работает на большую аудиторию, может рассчитывать

на поддержку коллектива или группы единомышленников. У таких проектов будет

свой звездный час – 19 сентября.

Всем остальным планеты будут помогать

наводить порядок. Неважно где: в гараже, гардеробе, облачном хранилище,

телефонной книге, списке дедлайнов. Солнце и Венера в Деве до пятницы будут

способствовать этому и укреплять наше стремление к упорядочиванию пространства.

А 23 сентября Солнце перейдет в Весы,

постепенно склоняя нас к долгим обдумываниям, дипломатии, поиску компромиссных

решений, созерцанию, а также к красивым вещам и интеллектуальному досугу.

Именно на такой ноте пройдут выходные: накануне Новолуния энергии и физических

сил будет мало, так что меняем спорт и генеральную уборку на поход в театр и крепкий

сон под шум дождя.

Овен

Неделя начнется с той же темы,

которой вы занимались в августе. Если вы тогда взяли на себя какое-то

обязательство, пришло время его исполнить. Ближе пятнице сбавляйте темп и

беритесь за свое здоровье – оно должно стать приоритетом на ближайшее время. Выделяйте

время и деньги на достойную заботу о себе.

Телец

Самый интригующий день недели –

вторник, когда с вашим Ураном начнет заигрывать Венера. Внимание

противоположного пола или ваш интерес к необычным людям, оригинальной одежде

или смелым поступкам разбавят серые будни. Суббота на втором месте в топе – в

этот день у вас будет многое получаться.

Близнецы

Всю неделю ваш Марс будет потихоньку

подбираться к выгоднейшему союзу с Сатурном. Наблюдайте и ловите шансы, которые

приближает это астрособытие. В домашних делах или семейном бизнесе наметится

второй шанс. Сделайте то, что у вас не получилось в августе, звезды помогут на

этот раз сделать все как надо!

Рак

Неделя начнется с некомфортного для

Луны в вашем знаке положения, поэтому на понедельник и вторник постарайтесь не

планировать важных дел, а на среду – четверг покупок (иначе потратите

неоправданно много денег). Зато выходные удадутся на славу: вы сможете

реализовать свои планы и отлично пообщаться.

Лев

Финансовые дела, бухгалтерские

документы, сдача отчетности, получение справок – что-то из этого вам удастся успешно

провернуть на текущей неделе, особенно если вы делаете вторую попытку. В среду

будьте готовы встретиться с лестью и манипулированием, а в четверг – с грустным

настроением. Ничего серьезного, просто осень!

Дева

Меркурий возвращается в ваш знак 24

сентября. Будьте готовы и вы вернуться к делам и событиям августа. Это ваш шанс

спокойно и без спешки что-то переиграть, исправить, разобраться в причинах. В

то же время заниматься чем-то новым не стоит: снижение личной энергии и козни

Юпитера будет сложно преодолеть.

Весы

Солнце входит в ваш знак на этой

неделе, с днем рождения, прекрасные Весы! В ожидании Новолуния в вашем знаке,

которое произойдет в ночь с 25 на 26 сентября, у вас есть целая неделя на

спокойный анализ прошедших 12 месяцев. В субботу вас оставит ретро – Меркурий.

Станет легче жить, двигаться, общаться, думать.

Скорпион

Из всех дней недели понедельник

выглядит самым выгодным для Скорпионов, особенно имеющих амбиции. В этот день

вы сможете получить от социума то, что хотите! Особенно если уже пробовали, но что-то

не срослось. К концу недели сбрасывайте темп и готовьтесь к самой спокойной и

неспешной 30-дневке года.

Стрелец

Стрельцам удастся хорошо заработать в

начале недели или заключить договор, получить хороший оффер. Наиболее удачными

будут вторые попытки или контакты с теми, с кем вы уже работали. Уделите

внимание документам или письменным работам на учебе – звезды дают шанс найти в

них ошибки и исправить.

Козерог

Само Солнце работает на вас! В году

всего 2 дня, когда светило максимально лояльно к вашему Плутону, и 19 сентября

– второй из таких дней. Но имейте в виду, что речь не идет о новых проектах.

Наоборот! Возвращайтесь к делам, которые когда-то у вас не получились, и

делайте попытку №2.

Водолей

На этой неделе Солнце перейдет в

родственный для вас знак Весы, а Меркурий наоборот, оставит его в покое. Для

вас это глоток свежего воздуха и прилив энергии. Исключением может стать

четверг, когда ваш Сатурн не поладит с капризной Луной. В выходные хорошо

заняться творчеством, провести время с детьми, развлечься.

Рыбы

Личная жизнь, деловые союзы,

отношения с клиентами будут главными темами Рыб на этой неделе. Возможно

возвращение к делам, которые вы уже начинали, но не довели до конца. Не

принимайте решений: конфликт вашего Нептуна с Венерой это необъективность и

надуманные проблемы. Наберитесь терпения!