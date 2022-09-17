Мнение: Палата №6!

Настоящие стихи всегда актуальны!

Хотел в Алма-Ату – приехал в Воркуту.

Строгал себе лапту, а записали в хор.

Хотелось “Беломор” – в продаже только “ТУ”.

Хотелось телескоп, а выдали топор.

Хотелось закурить – но здесь запрещено.

Хотелось закирять – но высохло вино.

Хотелось объяснить – сломали два ребра.

Пытался возразить, но били мастера.

Хотелось одному – приходится втроём.

Надеялся уснуть – командуют: “Подъём!”

Плюю в лицо слуге по имени народ.

Мне нравится БГ, а не наоборот.

Хотелось полететь – приходится ползти.

Старался доползти – застрял на полпути.

Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти?

За это мне грозит от года до пяти.

Хотелось закричать – приказано молчать.

Попробовал ворчать – но могут настучать.

Хотелось озвереть, кусаться и рычать.

Пытался умереть – успели откачать.

Могли и не успеть. Спасибо главврачу

За то, что ничего теперь я не хочу.

Психически здоров. Отвык и пить, и есть.

Спасибо. Башлачёв. Палата № 6.