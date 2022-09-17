 

Мнение: Палата №6!

17.09.2022, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Настоящие стихи всегда актуальны!

Хотел в Алма-Ату – приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор.
Хотелось “Беломор” – в продаже только “ТУ”.
Хотелось телескоп, а выдали топор.
Хотелось закурить – но здесь запрещено.
Хотелось закирять – но высохло вино.
Хотелось объяснить – сломали два ребра.
Пытался возразить, но били мастера.

Хотелось одному – приходится втроём.
Надеялся уснуть – командуют: “Подъём!”
Плюю в лицо слуге по имени народ.
Мне нравится БГ, а не наоборот.
Хотелось полететь – приходится ползти.
Старался доползти – застрял на полпути.
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти?
За это мне грозит от года до пяти.

Хотелось закричать – приказано молчать.
Попробовал ворчать – но могут настучать.
Хотелось озвереть, кусаться и рычать.
Пытался умереть – успели откачать.
Могли и не успеть. Спасибо главврачу
За то, что ничего теперь я не хочу.
Психически здоров. Отвык и пить, и есть.
Спасибо. Башлачёв. Палата № 6.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.21 / Под другим углом: самые забавные моменты свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

09.06.21 / Как аккуратно удалить пятна масла с одежды. Несколько способов с содой, крахмалом и ацетоном

15.09.22 / На Russpass появились маршруты к фестивалю искусств в Парке Горького

10.12.21 / Социальный рейтинг россиян приравняют к количеству их антител

14.05.21 / Главное – выбор ткани: советы по созданию летних рабочих образов

30.03.21 / Ученые NASA собираются запустить «машину времени»

19.11.21 / Швабры наголо!

24.08.21 / Шведские корни и герпетофобия: 8 фактов об Алисии Викандер

07.03.22 / “Потери в живой силе”: Онищенко предупредил об угрозе от биолабораторий США на Украине

04.06.22 / Мнение: Про расстрел в Увальде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика