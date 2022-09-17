Мнение: Палата №6!
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Настоящие стихи всегда актуальны!
Хотел в Алма-Ату – приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор.
Хотелось “Беломор” – в продаже только “ТУ”.
Хотелось телескоп, а выдали топор.
Хотелось закурить – но здесь запрещено.
Хотелось закирять – но высохло вино.
Хотелось объяснить – сломали два ребра.
Пытался возразить, но били мастера.
Хотелось одному – приходится втроём.
Надеялся уснуть – командуют: “Подъём!”
Плюю в лицо слуге по имени народ.
Мне нравится БГ, а не наоборот.
Хотелось полететь – приходится ползти.
Старался доползти – застрял на полпути.
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти?
За это мне грозит от года до пяти.
Хотелось закричать – приказано молчать.
Попробовал ворчать – но могут настучать.
Хотелось озвереть, кусаться и рычать.
Пытался умереть – успели откачать.
Могли и не успеть. Спасибо главврачу
За то, что ничего теперь я не хочу.
Психически здоров. Отвык и пить, и есть.
Спасибо. Башлачёв. Палата № 6.
Источник: Размышления вольного социолога
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