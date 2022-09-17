 

Мнение: О проблемах дроностроения

17.09.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Относительно очередной волны споров на тему отечественного дроностроения.

1. Основная проблема не в том, что у нас плохие дроны, ряд моделей, более чем конкурентноспособны – "Орлан", машины от "ZALA" и т.п. Основная проблема в том, что их совершенно недостаточно для такого огромного ТВД. Именно характер СВО столь ярко высветил основную проблему, которая могла показаться менее очевидной на более локальных ТВД, вроде сирийского, где недостаточное кол-во БПЛА на километр фронта нивелировались относительной слабостью противника. На украинском ТВД существующее ограниченное кол-во дронов просто растворяется на огромном пространстве.

2. Собственно, ответ на вопрос, все ли у нас нормально с дронами, дал в свое время вице-премьер Борисов, который резюмировал, что дроностроению у нас до войны должного внимания не уделяли, признав объективные недостатки. Это безусловно не отменяет достижений наших КБ создавших отличные образцы машин, но оставляет вопрос о недостатках их промышленного производства.

3. Проблема с пустующей нишей отечественных квадрокоптеров, которая нынче отдана на откуп китайцам (которые благодаря бесплатной рекламе от волонтеров и военных, фактически монополизировали этот рынок в России), достаточно очевидна. Фактически, требуется создание собственного производства крупносерийных партий таких дронов. Если до СВО это еще могло показаться кому-то неочевидным, то сейчас это и ребенку понятно. Это не только вопрос обеспечения фронта, но и контроля собственного рынка.

4. Соответственно, основной проблемой на текущий момент видится не то, что "у нас дроны гавно, все пропало", а то, что объемы производства существующей линейки машин все еще недостаточны и тут необходимы серьезные усилия по наращиванию производства того, что у нас есть сейчас. Если возможности по производству ограничены, необходимо активизировать закупку необходимого за границей (здесь мы видим подвижки – проблем с закупкой китайских квадрокоптеров сейчас нет, иранские дроны уже в деле)
Что не отменяет необходимости совершенствовать существующие машины и создавать перспективные БПЛА (в том числе и роевого типа), роль которых в войнах середины-второй половины 20х годов будет весьма существенной.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.21 / Современная шегги с челкой и еще 9 модных коротких стрижек для женщин за 60

01.01.22 / Волочкова рассказала, почему ее дочь не носит фамилию отца

12.11.20 / Скандалы: Элементарно, Ватсон!

04.07.21 / Вступил в силу запрет на использование в такси иностранных автомобилей

12.06.22 / Мнение: Обновление

01.01.21 / ГИБДД обязала водителей наклеивать патриотические наклейки на автомобили

28.04.22 / «Теперь вы понимаете, какой я хороший?»: Лукашенко обратился к западным лидерам

01.12.21 / Что лучше не носить зимой 2022: обувь, которая сделает устаревшим любой образ

26.04.22 / Хотел жениться на Лютой, трижды уходил из семьи и вымолил детей: личная жизнь Антона Макарского

20.12.21 / Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика