Мнение: О шокирующих откровениях Зеленского… Чего не знают украинцы?



Фото © Reuters

В кабинет, где его ждали представители Reuters, украинский президент Владимир Зеленский буквально вбежал — но той энергичной скороходкой, которую позволяют лишь уверенные в себе люди. Или хорошие актёры. Весь его внешний вид свидетельствовал, что огромные деньги Киев платит имиджмейкерам нельзя. Картинка буквально кричала: «Эй, посмотрите! Вот этот парень в 25-долларовом поло цвета хаки и столь же дешёвых кедиках сейчас задаёт трёпку российскому “деду”, не вылезающему из чёрных костюмов от Brioni, пошитых на заказ».

Но вот «Зе Президент» заговорил. И уже через несколько минут стало понятно, что имидж — ничто, а политический дар не поставит ни один консультант. Потому что расслабившись в обществе дружественно настроенных журналистов и, вероятно, частично утратив контроль (по не вполне понятным причинам), Владимир #Зеленский явно сболтнул лишнего

Что же он такого наговорил?

Не так, чтобы много: интервью было не самым длинным. Но из интересного можно выделить, что Владимир Зеленский фактически признал, что :

1. недавний «контрнаступ» носил не военный, а пиарный характер. Его главной задачей было поддержать поток поставок западных вооружений. Дословно: «Я убеждён, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление. Я думаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран». ([I] had been convinced that foreign weapons supplies to Ukraine would have fallen if Kyiv had not launched its counter-offensive. And I think this is a very important step that influenced, or will influence, the decisions of certain other countries).

Тут можно добавить, что украинская #власть педалирует тему «возвращения 3 тыс. км2» территории. Но уместно вспомнить, что вся площадь Украины — более 600 тыс. км2, из которых одну пятую или одну шестую контролируют «союзные силы». Иными словами «возвращено» лишь 0,5% общей площади и порядка 2-3%. Но — перемога!

2. В военном смысле это «контрнаступление» не переломило ситуацию, и партия «всё ещё не приближается к эндшпилю, а “война” — к завершению» (дословно: [I] lauded Ukraine’s rapid counter-offensive but it’s early to talk about an end to this war)

3. При всех «успехах» ВСУ, #Россия пленила больше украинских солдат, чем #Украина имеет российских военнопленных (в источнике: Russia was holding more Ukrainian soldiers in custody than Ukraine had Russian POWs).

4. Запад практически исчерпал свои возможности поставок военной технике для ВСУ, поэтому Киев хотел бы больше вооружений от других стран (дословно: «Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии»).

5. На северо-востоке Украины, в первую очередь — в Изюме готовится новая «кровавая мыльная опера» по образцу Бучи (именно так сказано в оригинале: «the bloody soap opera after Bucha»), хотя и по Буче однозначных доказательств нет. Дословно: «есть некоторые данные, идут [их] оценки, украинские и международные, и очень важно для нас, чтобы мир признал их» (There is some evidence, and assessments are being conducted, Ukrainian and international, and this is very important for us, for the world to recognise this).

Наверное, тот самый случай, когда любые вопросы — излишни?

