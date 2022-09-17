Более 50% крокодилов в мире сейчас находятся под угрозой исчезновения

Научные сотрудники Университета в Оксфорде сообщили, что вымирание крокодилов приведет к серьезным нарушениям баланса экосистем по всему миру.

Крокодилы занимают в экосистемах далеко не последнее место и играют важную роль. Например, они нередко капают ямы, становящиеся укрытием для других животных, а это говорит о том, что они своего рода природные защитники.

На данный момент около половины всех видов крокодилов находятся на грани вымирания. Если рептилии начнут исчезать, то это серьезно нарушит баланс природы, ведь, согласно данным исследования, большие ящеры выполняют до 38% всех экологических функций в своей среде обитания.