 

Создан ИИ, способный выявлять заболевания

17.09.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты из Сеченовского университета в РФ создали алгоритм, который работает на основе искусственного интеллекта и позволяет быстрее и эффективнее проводить диагностику и терапию различных заболеваний.

Эксперимент продемонстрировал, что система способна на 20% сократить время между появлением первых симптомов патологии и ее диагностики до начала терапии, что улучшает прогноз и избавляет от многих неприятных хронических состояний, которые наблюдаются при несвоевременном оказании медицинской помощи.

В процессе разработки специалисты воспользовались данными с аппаратов определения уровня инсулина, МРТ, кардиостимуляторов и прочего оборудования для сбора данных о пациентах. Далее искусственный интеллект обучили моделировать реакцию организма на конкретную терапию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / Яркая обувь – тренд летнего сезона: как расписать кеды своими руками, примеры дизайна

29.07.21 / Светлана Лобода поделилась новым видео с младшей дочерью Тильдой

19.08.22 / Учимся совмещать стильную прическу и очки: короткие легкие стрижки на осень для дам за 60

18.02.22 / Это успех – Личное мнение

22.05.21 / “Друзья” вернулись спустя 17 лет и не скрывают свой возраст: трейлер

13.07.22 / Россияне смогут наблюдать суперлуние 13 июля

18.01.22 / Мнение: Милитаристский туризм

25.01.22 / В ПФР рассказали, куда уходят деньги недоживших до пенсии умерших россиян

30.08.21 / Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать вместе с детьми

22.02.22 / Бросила мужей, родила от тайного любовника и растит пятерых детей одна: личная жизнь Порошиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика