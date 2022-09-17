Создан ИИ, способный выявлять заболевания

Эксперты из Сеченовского университета в РФ создали алгоритм, который работает на основе искусственного интеллекта и позволяет быстрее и эффективнее проводить диагностику и терапию различных заболеваний.

Эксперимент продемонстрировал, что система способна на 20% сократить время между появлением первых симптомов патологии и ее диагностики до начала терапии, что улучшает прогноз и избавляет от многих неприятных хронических состояний, которые наблюдаются при несвоевременном оказании медицинской помощи.

В процессе разработки специалисты воспользовались данными с аппаратов определения уровня инсулина, МРТ, кардиостимуляторов и прочего оборудования для сбора данных о пациентах. Далее искусственный интеллект обучили моделировать реакцию организма на конкретную терапию.