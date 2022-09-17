 

Мнение:

17.09.2022, 21:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страна непуганых охранников
Народ вовсю сегодня цитирует данные насчет “России – полицейского государства”, то есть того, что именно РФ оказалась на первом месте в мире по численности полицейских на 100 тыс. населения (причем с отрывом!) У нас, оказывается, 565 сотрудников МВД на 100 тыс. жителей. На втором месте Турция – 467 полиционеров, на третьем месте Италия.

Я поискал по инету – откуда ноги растут. Оказалось, что данные не шибко свежие: в основе публикация английской Индепендент от 2014 года, которая, в свою очередь, ссылалась на исследование Блумберг еще годом ранее.

У блогера Новиковского нашел вдруг еще один, совершенно несвойственный ему абзац: “Бюджетные расходы на одного полицейского составляют в России 20,4 тыс. долларов. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет от 74,2 (Франция) до 247,2 (Норвегия) тысяч долларов; в среднеразвитых — от 25,3 (Болгария) до 80,2 (Эстония) тысяч долларов на одного полицейского”.

Тоже интересно! У нас, стало быть, полиция хотя и наиболее многочисленная, но наименее обеспеченная… впрочем, подчеркнем – наименее обеспеченная БЮДЖЕТНЫМИ средствами. В докладе просто не пишут, что по факту полиция давно переведена на подножный корм. По анекдоту – “дали тебе форму, пистолет – и крутись как знаешь”. Знают они, как мы видим, уже очень даже хорошо.

Самое смешное, впрочем, другое: что у нас, при такой-то численности полиции (первые в мире!) – еще и дохрена народу работает “в охране”! Это вообще непостижимо. По любой, самой примитивной логике эти цифры должны быть в обратной зависимости: много полиции – мало охранников, мало полиции – много охранников. Но чтобы феноменальной была численность и тех и других??

Нашел в “Коммерсанте” за тот же 2014 год: “В России на 26 тыс. ЧОПов трудятся почти 700 тыс. зарегистрированных охранников. 680 729 человек — такое число записано в базе данных лицензионно-разрешительного управления МВД. Правда, в ней нет администраторов, консьержей, менеджеров зала — теневых охранников, которые заняты тем же, что и обычные чоповцы. Их, по оценкам комитета по безопасности Госдумы, еще около 200 тыс. По оценкам профсоюза ЧОПов, всего в сфере негосударственной безопасности работает более 3 миллионов человек: сами охранники, менеджеры, советники, бухгалтеры и прочие”.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2543130

Вот как мы так?! Это же полный абсурд! “Страна охранников и полицейских”. Так и живем (2016).

6 лет назад писано. И дожили – теперь их всех и утилизируют.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04.22 / Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной иглой

23.08.21 / Александр Цекало и Дарина Эрвин ждут ребенка: первое фото

04.02.21 / Скандалы: Завод «Транснефти» вылетел в трубу

14.07.22 / France 24 – на параде в День взятия Бастилии почётную роль отведут союзникам НАТО в Восточной Европе

10.02.22 / Мнение: Зоны учений в Черном и Азовском морях 13-19.02.2022

09.07.22 / Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

01.07.21 / Скандалы: Антикризисный пиар не помог Андрею Бочарову

20.06.22 / Мнение: Матвейчев, зови!

02.12.20 / Жизнь после смерти – Ученый объяснил, что действительно происходит, когда вы умираете

03.03.22 / Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители – Лавров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика