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Страна непуганых охранников

Народ вовсю сегодня цитирует данные насчет “России – полицейского государства”, то есть того, что именно РФ оказалась на первом месте в мире по численности полицейских на 100 тыс. населения (причем с отрывом!) У нас, оказывается, 565 сотрудников МВД на 100 тыс. жителей. На втором месте Турция – 467 полиционеров, на третьем месте Италия.

Я поискал по инету – откуда ноги растут. Оказалось, что данные не шибко свежие: в основе публикация английской Индепендент от 2014 года, которая, в свою очередь, ссылалась на исследование Блумберг еще годом ранее.

У блогера Новиковского нашел вдруг еще один, совершенно несвойственный ему абзац: “Бюджетные расходы на одного полицейского составляют в России 20,4 тыс. долларов. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет от 74,2 (Франция) до 247,2 (Норвегия) тысяч долларов; в среднеразвитых — от 25,3 (Болгария) до 80,2 (Эстония) тысяч долларов на одного полицейского”.

Тоже интересно! У нас, стало быть, полиция хотя и наиболее многочисленная, но наименее обеспеченная… впрочем, подчеркнем – наименее обеспеченная БЮДЖЕТНЫМИ средствами. В докладе просто не пишут, что по факту полиция давно переведена на подножный корм. По анекдоту – “дали тебе форму, пистолет – и крутись как знаешь”. Знают они, как мы видим, уже очень даже хорошо.

Самое смешное, впрочем, другое: что у нас, при такой-то численности полиции (первые в мире!) – еще и дохрена народу работает “в охране”! Это вообще непостижимо. По любой, самой примитивной логике эти цифры должны быть в обратной зависимости: много полиции – мало охранников, мало полиции – много охранников. Но чтобы феноменальной была численность и тех и других??

Нашел в “Коммерсанте” за тот же 2014 год: “В России на 26 тыс. ЧОПов трудятся почти 700 тыс. зарегистрированных охранников. 680 729 человек — такое число записано в базе данных лицензионно-разрешительного управления МВД. Правда, в ней нет администраторов, консьержей, менеджеров зала — теневых охранников, которые заняты тем же, что и обычные чоповцы. Их, по оценкам комитета по безопасности Госдумы, еще около 200 тыс. По оценкам профсоюза ЧОПов, всего в сфере негосударственной безопасности работает более 3 миллионов человек: сами охранники, менеджеры, советники, бухгалтеры и прочие”.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2543130

Вот как мы так?! Это же полный абсурд! “Страна охранников и полицейских”. Так и живем (2016).

6 лет назад писано. И дожили – теперь их всех и утилизируют.