Мнение: Си выбрал анти-запад

Смешное.

Си выбрал анти-запад

Си Цзиньпин продолжает безоговорочно поддерживать Путина. Однако при этом он делает ошибку, недооценивая важность западных демократий для Китая.

Трехдневная поездка главы государства и партии Китая Си Цзиньпина в Среднюю Азию примечательна как минимум по двум причинам. Во-первых, встреча между российским президентом Владимиром Путиным и Си на полях заседаний Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стала первым непосредственным контактом двух политиков после начала "спецоперации" России на Украине.

Он не поверил западным СМИ

Путин и Си заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина "старым другом". Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина — несмотря на сообщения западных СМИ о российских злодеяниях на Украине. А также несмотря на тот факт, что для Запада Путин стал изгоем. Добавьте в список минусов для Китая еще и явные военные проблемы, испытываемые Россией на Украине. Похоже, Си просто не верит западным СМИ.

Но и в этом случае Си Цзиньпину должно быть понятно, что братание с Путиным и поддержка его действий могут серьезно навредить его связям с Европой и США. А этот риск нельзя недооценивать, так как западные рынки по-прежнему играют для Китая очень важную роль. Тем более, что и без того вторая экономика мира переживает сейчас нелегкие времена, так что найти наказание для этой китайской экономики будет нетрудно.

В том, что Си для своей первой зарубежной поездки после начала пандемии выбрал Казахстан и Узбекистан с участием во встрече Шанхайской организации сотрудничества, — во всем этом таятся индикаторы весьма опасного для мирового сообщества процесса. Си выбрал анти-Запад.

Антизападная направленность ШОС

В ШОС, помимо России и Китая, входят Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан. Страны-участницы организации не скрывают, что их альянс имеет антизападную направленность.

Китай стремится занять в организации руководящую роль. Но удастся ли ему объединить страны с такими разными интересами, неизвестно. Тем не менее, США и Европа должны быть начеку. Китай собирается создать мир, где автократии будут друг друга поддерживать и легитимировать.

https://inosmi.ru/20220916/kitay-256172401.html – цинк

Интересно, почему же председатель Си не выбрал Запад и не верит западным СМИ? Что же этому могло поспособствовать? Ответ на вопрос как бы заложен в этом чудесном опусе.

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