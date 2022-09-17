 

Le Figaro – во Франции открывается главный космический конгресс, но России там не будет

17.09.2022, 20:37, Разное
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В Париже состоится 73-й Международный аэрокосмический конгресс — главное событие в космической сфере, куда съедутся более 6500 участников. Однако РФ даже не подавала заявку на участие, так что ей «не пришлось отказывать», приводит Le Figaro слова организаторов.


AP

В воскресенье в Париже открывается 73-й Международный аэрокосмический конгресс — самое важное событие в космической сфере, которое объединяет тысячи представителей из разных стран со всего мира, пишет Le Figaro.  

В Париже ожидают более 6500 представителей космических агентств, космонавтов, учёных, промышленников, инженеров, студентов. На открытии будет выступать премьер-министр Франции Элизабет Борн. Также ожидается выступление трёх французских астронавтов, которые первыми среди соотечественников побывали в космосе.

Но при этом там не будет официальной делегации от РФ и «Роскосмоса». По словам организаторов, РФ даже не подавала запрос на участие, поэтому ей даже «не пришлось отказывать». Впрочем, несколько десятков участников из РФ получили визы в индивидуальном порядке, чтобы принимать участие в сессиях и представить, в частности, научные разработки.

Как напоминает автор статьи в Le Figaro, впервые такой конгресс провели в 1951 г. и его цель — развивать сотрудничество, делиться знаниями и способствовать подготовке будущих космических миссий.

 


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