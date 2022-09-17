 

TRT – НАТО проводит военно-морские учения у берегов Турции

17.09.2022, 20:37, Разное
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Североатлантический альянс проводит масштабные учения в турецком Средиземноморье, пишет телеканал TRT. Несмотря на недавнюю эскалацию в отношениях между Афинами и Анкарой в связи с захватом турецкого истребителя греческой системой ПВО, страны принимают участие в военно-морских учениях с целью демонстрации мощи НАТО.

В водах Средиземного моря, у побережья Антальи в Турции проходят масштабные военно-морские учения НАТО. Dynamic Mariner — Mavi Balina 22 — это учения по кризисному реагированию. Они начались в воскресенье. Участие принимают 16 государств — членов НАТО. Задействовано порядка 8 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи более чем на 50 боевых кораблях, а также подводных лодках, воздушных судах и истребителях F-16.

Корабль, на борту которого мы находимся, TCG Sancaktar — это танкодесантный корабль. Цель учений Dynamic Mariner — это улучшение тактико-технической совместимости государств-союзников и повышение боеготовности Военно-морских сил НАТО к ситуациям экстренного реагирования. К Турции присоединился ряд стран, в том числе Германия, Франция, Канада и США.

Участие принимает и Греция. Это интересно, поскольку в течение последних нескольких недель между Афинами и Анкарой сохранялась высокая напряжённость. В Анкаре заявляют, что Греция регулярно нарушает границы её территориальных вод и воздушного пространства. В прошлом месяце комплекс ПВО российского производства Вооружённых сил Греции «захватил» турецкий истребитель, выполнявший задачи в рамках миссии НАТО. Теперь эти две страны принимают совместное участие в натовских учениях и демонстрируют военную мощь альянса.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2022 года.


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