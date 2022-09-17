В США разработали новый препарат для борьбы с резистентными бактериями

Группа ученых из Соединенных Штатов Америки сообщила об открытии новой молекулы, которая может бороться к устойчивыми бактериями. Соединение на основе ее назвали фабимицином.

Ученые решили создать препарат для подавления развития резистентных бактерий, которые в последнее время встречаются все чаще. Основано средство на соединении, которое продемонстрировало эффективность при борьбе с грамположительными патогенами.

Путем внесения в соединение структурных изменений удалась добиться создания вещества, которое также негативно влияет на грамотрицательные бактерии. Самое главное, что средство эффективно подавляет даже резистентные к большинству препаратов патогены.