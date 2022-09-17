Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Иван Охлобыстин

До него российский шоу-бизнес еще не знал, что артист может быть самым настоящим священником. Однако вопреки духовным воззрениям актера лишили возможности служить в церкви. В РПЦ решили, что проводник между Всевышним и человеком не должен сниматься в кино. Набожный Иван Охлобыстин понес наказание и стал изгоем, но разве этому учит Библия?

Владимир Ильин

Знаменитый артист поселился вместе с женой возле монастыря и регулярно его посещает. Пару лет назад тяжелая болезнь приковала мужчину к постели, а вера помогла ему встать на ноги. Сейчас Владимир Ильин вместе с супругой продолжает следовать православным заветам. Пара увлекается паломничеством, любит присутствовать на службах.

Анастасия Решетова

Экс-избранница рэпера Тимати после расставания с любимым стала мусульманкой. Поговаривали даже, что она сменила имя на более экзотичное. Модель поделилась снимками в хиджабе возле мечети и заявила, что приняла ислам. Впрочем, от пикантных нарядов Анастасия Решетова все же не отказалась.

Борис Гребенщиков

Лидер группы “Аквариум” много лет передает философско-религиозные мысли в своих песнях. В его композициях немало отсылок к буддизму. И хотя Россия по сути светское государство, за воззрения музыканта не стесняются осуждать. Тем временем Борис Гребенщиков продолжает жить по личным духовным принципам и быть для другим “ясным светом”, о котором поет.

Петр Мамонов

Звезда фильма “Остров” и легенда группы “Звуки Му” скончался в тяжелое ковидное время. Память о выдающемся человеке остается светлой. Петр Мамонов не только мастерски сыграл монаха, вся его жизнь строилась на принципах сострадания и неприятии эгоизма. Оттого после кончины артиста его вдова жаловалась на безденежье и нужды бездомных животных, которых стало не на что подкармливать.

Екатерина Васильева

Красавица из фильма “Чародеи” подалась в монастырь вопреки головокружительной карьере и чарам театральной сцены. Отметив день рождения, в возрасте 76 лет Екатерина Васильева приняла постриг. Задолго до этого артистка оставила съемки и спектакли, полностью посвятив себя религии.

Никита Джигурда

Скандального музыканта и артиста можно поставить в один ряд с теми, кто отказался от мирского, по одной простой причине: у него есть свои религиозные устои, которые оказывают большое влияние на жизнь. Чего стоят только многообразные татуировки на теле. Никита Джигурда носит и демонстрирует языческие символы, а слово “храм” в его лексиконе уже устоялось. Ранее он называл себя наследником ведической Руси.

Борис Корчевников

Гендиректор канала “Спас” и просто хороший человек Борис Корчевников давно популяризирует Бога среди фанатов. Что бы ни случилось в мире, Борис Корчевников смотрит на ситуации через призму христианской веры. Трактовки ведущего очень своеобразны: в его рассуждениях религиозные постулаты несколько отличаются от канонических. Что поделать — творческая личность!

Ольга Гобзева

В период распада СССР звезда советского театра и кино отреклась от былого — стала монахиней. Инокиня Ольга пришла к такому решению непростым путем. Приверенность к православию появилась у Кобзевой в детстве, так воспитали родители. В течение жизни с ней происходили памятные ситуации, которые актриса сочла знаками Господа.

Любовь Казарновская

Изюминка российской оперной сцены всерьез углубилась в непознанное и пока не принятое обществом за чистую монету. В личном блоге певица публикует записи бесед с экспертами сферы таинственного и мистического. Свое видение мира Любовь Казарновская объясняла просто. “Я считаю, что Бог един, Господь – это великая энергия и великий разум, который сотворил всех нас, нашу планету и всю нашу систему… “Бог в тебе”, как говорил Будда, это же повторил наш Христос…” — рассудила знаменитость.