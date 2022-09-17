 

Штраф и срок до 10 лет: Почему россиянам запретили собирать грибы?

17.09.2022, 20:19, Разное
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Официально грибной сезон в Подмосковье начинается примерно с 17 сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже с четверга температура воздуха в регионе поднимется до 20 градусов, а значит, наступит благоприятная пора для прогулки по лесу.

В сентябре будут идти кратковременные дожди, что только благоприятствует формированию грибницы. Чаще всего грибники ходят по лесам подмосковных Чехова, Подольска, Клина, Петелино. Первыми в лесах появятся опята, подосиновики и белые грибы, так что можно смело начинать тихую охоту. Однако делать это следует аккуратно.

По закону россияне имеют право на сбор грибов для собственных нужд (ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 35 Лесного кодекса РФ). Строго запрещается собирать грибы в национальных парках. В Москве за сбор грибов на территории городских парков и особо охраняемых территорий могут выписать штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей для физлиц и от 15 до 20 тысяч рублей для должностных. Юрлица могут поплатиться за это суммой до миллиона рублей.

Кроме того, строго запрещается собирать некоторые грибы и дикорастущие растения, занесенные в Красную книгу РФ. Речь идет о ценных в кулинарии трюфелях, а также о наркотических растениях. За такой сбор урожая можно сесть ва тюрьму на срок до десяти лет и заплатить штраф 40 тысяч рублей.


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