“Мы переживали непростой период”: Нюша рассказала про измену мужа

Певица и мама теперь уже двоих малышей Нюша стала героиней шоу Светланы Бондарчук “Света вокруг света” и в откровенной беседе рассказала о том, что все это время скрывала за картинками счастливой семейной жизни в соцсетях – она пережила измену.

В прошлом году мы с мужем переживали не простой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я не хотела бы погружаться в подробности, в грязное белье этой ситуации, но я думаю важно об этом говорить, не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей, – сказала Нюша.

Певица призналась, что поначалу ей было больно, но потом она смогла принять случившееся и простить мужа – ради детей и всего хорошего, что между ними было.

Я не могу посоветовать, как поступать. Но я уверена, что такие ситуации можно переживать и можно использовать это, чтобы выти на новый уровень – и свой собственный и в отношениях. Когда проходишь такую ситуацию, ты сталкиваешься с огромным количеством боли, чувств, эмоций и так далее, но в первую очередь ты взвешиваешь, как быть дальше. Ты готова ли ты оставить ты оставить то, что было, пожертвовать этим?

С Игорем Сивовым Нюша воспитывает двоих детей – 4-летнюю Симбу Серафиму и 9-месячного Саффрона. На вопрос Бондарчук, хочет ли теперь певица прожить с супругом всю жизнь, Нюша ответила философски:

Думаю, что мы ничего не можем пообещать друг другу и не должны. Но зачем думать о том, что будет завтра. У нас есть сегодня и возможность проживать это вместе и быть благодарным друг к другу за то, что мы дальше вместе идем рука об руку. Я считаю, что самое главное – во всем этом оставаться людьми. Оставаться в человеческих отношениях, что бы ни происходило.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов объявили о помолвке в январе 2017 года и поженилась спустя полгода. На Мальдивы молодожены отправились в компании Дмитрия Хрусталева, Константина Хабенского и других близких друзей. Как развивалась их love-story, супруги рассказывали в интервью HELLO!:

Наше знакомство случилось в рабочей обстановке, когда я приехала выступать в Казань. А Игорь занимался там проведением крупных мероприятий и в том числе помогал с организацией моего концерта. Думаю, это была любовь с первого взгляда. Я подумала: “Какой обаятельный мужчина, открытый, искренний”.

В мае 2018 года супруги объявили о скором прибавлении в семье , а уже 6 ноября у пары родилась дочь. Больше года певица скрывала имя и лицо малышки, и решилась раскрыть обе тайны в декабре 2019-го с обложки журнала HELLO! – дочь назвали Симбой. Правда, после она призналась, как на самом деле зовут их дочку: в мае прошлого года в интервью для одного YouTube-канала Нюша рассказала, что полное имя девочки – Симба-Серафима.

Слухи о своей второй беременности Нюша подтвердила в июле прошлого года, представив поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”, в котором отчетливо был виден ее округлившийся живот. В день рождения своего сына Нюша и ее супруг опубликовали первый снимок новорожденного – его крохотную ручку. Счастливые родители поблагодарили всех за поздравления и поддержку, а также раскрыли его ключевые параметры: вес – 3890 грамм, рост – 52 сантиметра.