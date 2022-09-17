Мнение: Единственный выход: «Втянуть обе стороны в войну на Украине»

Шведское издание Nya Dagbladet опубликовало выдержки из меморандума Пентагона и корпорации RAND от января 2022-го года, где в качестве одной из главных целей развязываемой США войны на Украине называется разрушение немецкой экономики.

Единственный выход: «Втянуть обе стороны в войну на Украине»

Мозговой центр RAND , в котором работает 1850 сотрудников с бюджетом в 350 миллионов долларов, имеет официальную цель «совершенствования политики и принятия решений посредством исследований и анализа». Он в первую очередь связан с Министерством обороны США и известен тем, что оказал влияние на разработку военной и другой стратегии во время холодной войны.

В документе RAND, под вступительным заголовком «Ослабь Германию, укрепи США» считается, что существует «срочная потребность» в притоке ресурсов извне для поддержания американской экономики в целом, но «особенно для банковской системы».

«Только европейские страны, связанные обязательствами ЕС и НАТО, могут предоставить нам их без значительных военных и политических затрат».

По мнению РЭНД, самым большим препятствием на пути к этому является растущая независимость Германии. Среди прочего указывается, что Brexit дал Германии большую независимость и затруднил влияние США на решения европейских правительств.

Ключевая цель, пронизывающая эту циничную стратегию, — прежде всего разрушить сотрудничество между Германией и Россией, а также Францией. «Если это произойдет, Европа станет не только экономическим, но и политическим конкурентом Соединенным Штатам », — заявляет он.

Единственный выход: «Втянуть обе стороны в войну на Украине»

Чтобы сокрушить эту политическую угрозу, представлен стратегический план, который в первую очередь направлен на разрушение экономики Германии.

«Прекращение поставок из России может привести к систематическому кризису, который будет разрушительным для экономики Германии и, косвенно, для всего ЕС », — заявляют они и считают, что главное — втянуть европейские страны в войну.

Единственный возможный способ добиться отказа Германии от поставок российских энергоносителей — втянуть обе стороны в военный конфликт на Украине . Наши дальнейшие действия в этой стране неизбежно приведут к военному ответу со стороны России. Россия явно не собирается оставлять массированное давление украинской армии на республики Донбасса без военного ответа. Это позволило бы изобразить Россию как агрессивную сторону, а затем применить весь уже подготовленный пакет санкций».

Партия зеленых заставит Германию «попасть в ловушку»

В частности, партии зеленых в Европе описываются так, что ими легко манипулировать, чтобы они занимались делами американского империализма.

Предпосылкой для попадания Германии в эту ловушку является ведущая роль зеленых партий и идеологий в Европе. Немецкое экологическое движение — это сильно догматическое, если не фанатичное движение, что позволяет довольно легко заставить их игнорировать экономические аргументы», — пишет он со ссылкой на нынешнего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра климата Роберта Хабека, как примеры такого типа политиков.

Личностные особенности и непрофессионализм позволяют предположить, что для них невозможно вовремя признать собственные ошибки. Таким образом, достаточно будет быстро сформировать медийный образ путинской агрессивной войны — и сделать из ярых и жестких сторонников санкций «зеленых» «партию войны». Это позволит беспрепятственно вводить санкции».

Среди прочего, Бэрбок сделала себе имя, заявив, что она сохранит прекращение подачи российского газа даже зимой — независимо от того, что думают по этому поводу ее избиратели и каковы последствия для населения Германии. Мы остаемся с Украиной, а это значит, что санкции останутся, в том числе и зимой, даже если это будет очень тяжело для политиков , – сказала она недавно на конференции в Праге.

Авторы выражают надежду, что ущерб между Германией и Россией будет настолько велик, что восстановить нормальные отношения между странами впоследствии будет невозможно.

«Сокращение поставок энергоносителей из России — в лучшем случае полная остановка — привело бы к катастрофическим последствиям для немецкой промышленности. Необходимость откладывать значительные объемы российского газа для обогрева домов и общественных зданий в зимнее время еще больше усугубит дефицит. Остановки в промышленности вызовут нехватку комплектующих и запчастей для производства, развал логистических цепочек и рано или поздно эффект домино».

В конечном счете, полный крах европейской экономики рассматривается как вероятный и желательный.

« Это не только нанесет сокрушительный удар по экономике Германии, но и вся экономика ЕС неизбежно рухнет ».

Далее они указывают на преимущества американских компаний, имеющих меньшую конкуренцию на мировом рынке, логистические преимущества и отток капитала из Европы, который, по оценкам, сможет принести экономике США 7-9 триллионов долларов. Кроме того, подчеркивается важный эффект, заключающийся в том, что многие хорошо образованные и молодые европейцы будут вынуждены эмигрировать в США.

RAND отрицает происхождение доклада

https://nyadagbladet.se/utrikes/chockerande-dokumentet-sa-planerade-usa-kriget-och-energikrisen-i-europa/ – оригинал на шведском

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