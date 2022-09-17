Учёные доказали, что Президентскую библиотеку им. Ельцина в Санкт-Петербурге построили по приказу Юлия Цезаря

Сотрудники Санкт-Петербургского института археологии определили точный возраст здания Президентской библиотеки им. Бориса Ельцина, проведя радиоуглеродный анализ штукатурки.

Оказалось, что здание было построено в 32 году до нашей эры – вероятнее всего, по приказу Гая Юлия Цезаря. Библиотека присутствует на первом плане Санкт-Петербурга, составленном в 1707 году.

Ранее считалась, что её, как и Петропавловскую крепость, построили при Петре Первом. Однако ранее в работу исследователя из Милана Марио Бокассы появились сведения о том, что Юлий Цезарь в ходе северных походов против варваров достиг территории современного Санкт-Петербурга и воевал там с древними гиперборейцами. В их землях Цезарь нашёл немало трудов по физике, астрономии, гендерных науках и философии. Поскольку возможности доставить такое количество книг в Рим не было, он повелел построить библиотеку для хранения томов. Именно её впоследствии нашёл Пётр Первый и использовал для строительства новой столицы.

– Конечно, при Гае Юлии библиотека носила другое имя – мы точно не знаем, чьё именно, – говорит профессор Иван Пантелеев. – Но это не отменяет того факта, что Пётр построил город на фундаменте цивилизации древних гипербореев. По сути, если бы не эти знания, то никакой римской империи бы не было. А потом враги народа и иноагенты будут рассказывать нам, что цивилизацию нам принёс Рюрик или жмурик.

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