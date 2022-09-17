Арктика нагревается в разы быстрее, чем остальная часть планеты

Специалисты провели исследование и выяснили, что Арктика нагревается быстрее, чем остальные регионы планеты. В будущем это серьезно отразится на биологическом разнообразии не только территорий вечной мерзлоты, но и других участков планеты Земля.

К такому выводу пришли благодаря данным, полученным от спутника, который с 1979 года анализировал погоду и температуру Арктики. Этот регион нагревается в четыре раза быстрее, чем остальные. На протяжении десяти лет прирост температуры здесь составил 0,75 градусов в год.

По словам специалистов, такие изменения в Арктике в скором времени коснутся не только местных экосистем, но и биологического разнообразия по всей Земле.