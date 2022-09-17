 

Ургант назвал фейками сообщения об отказе встать под гимн России

17.09.2022, 18:49, Новости дня
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Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн РФ и почтить память погибших в Донбассе.

«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – цитирует ТАСС Урганта.

В Telegram-каналах появилась информация, что якобы Ургант и Орбакайте пришли на премьеру спектакля театра Вахтангова. Перед показом руководство театра предложило почтить память погибших в Донбассе российских военных. Под гимн РФ встал весь зал, якобы кроме Орбакайте и Урганта.

Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9».

Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в РФ в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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