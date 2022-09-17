Любимые оттенки великих кутюрье: какие цвета ввели в моду Valentino, Tiffany и Chanel

Как правило, модельеры выбирают для своих коллекций определенные цвета, сочетая их с другими для того, чтобы разбавить или выделить основной оттенок, расставить акценты. “Цвет – это отражение души!” – говорил великий Ив Сен-Лоран, и, пожалуй, большинство дизайнеров с ним согласилось бы. Так, Валентино признавался, что красный для него – не просто цвет, а целая философия, а Эльза Скиапарелли назвала любимый оттенок “шокирующим розовым”, как бы намекая на умышленную экстравагантность своего творческого стиля. Габриэль Шанель с грустью отмечала, что чувством цвета владеют не многие – именно поэтому грамотно составленные дизайнерами цветовые сочетания так быстро обретают популярность и становятся ультрамодными.

Какие же оттенки уже стали традиционными для тех или иных модных домов? Голубой “robin egg blue” – для Tiffany, розовый “shocking pink” – для Schiaparelli, классический черный – для Chanel, красный “RED Valentino” – для Valentino, ярко-оранжевый – для Hermès, бежевый – для Burberry, фиолетовый – для Kenzo… Этот список можно продолжать долго.

Черное платье всегда присутствует в коллекциях Chanel

Эльза Скиапарелли VS Габриэль Шанель – фуксия против черного

В начале XX века мода еще была полна негласных правил: зрелым женщинам считалось неприличным носить яркие платья, брючные костюмы, спортивную одежду. При этом время неумолимо бежало вперед, людям все больше хотелось освободиться от старых стандартов, выйти за привычные рамки. Именно поэтому столь широкую популярность обрели наряды Эльзы Скиапарелли и Габриэль Шанель – обе кутюрье предлагали новаторские образы и необычные для тех времен силуэты. Более консервативные и практичные девушки выбирали Шанель с ее простым и элегантным шиком, более смелые и экстравагантные – Скиапарелли с ее скандальными и неожиданными стилевыми находками.

Это противостояние длилось долго, и очень быстро “неистовая Эльза” стала ассоциироваться с “шокирующим розовым”, а великолепная “мадемуазель Шанель” – с глубоким черным. Однако, если фуксию остальные модельеры использовать боялись, то с черным экспериментировали с удовольствием: так, черные платья и женственные костюмы любили создавать Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран.

Кстати, нельзя сказать, что Ив Сен-Лоран, будучи блестящим колористом, отдавал предпочтение какому-то одному определенному цвету. Конечно, его яркие цветовые сочетания узнаваемы, их ни с чем не спутаешь – но он одинаково любил и черный, и розовый, и синий, и бежевый, и белый… Он говорил: “Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит”. Ив Сен-Лоран прекрасно владел монохромом, и в то же время отмечал, что розовый цвет идет всем женщинам без исключения: “Розовый цвет делает женщин любого возраста свежими и, следовательно, молодыми”.

Показ Schiaparelli

Valentino VS Givenchy: борьба за красный

Ярко-красный цвет принято считать визитной карточкой дома Valentino. Основатель бренда Валентино Гаравани говорил: “Красный – самый лучший цвет. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской — вот что такое красный. От женщины в красном нельзя оторвать взгляда”. При этом модельер призывал помнить о том, что существует более 30 разных оттенков этого цвета. Валентино полюбил его еще в юности, впервые увидев оперу “Кармен”, костюмы и декорации к которой были выполнены в разных оттенках красного. В 2007 году на прощальном показе в честь завершения карьеры знаменитого кутюрье все модели вышли на подиум в платьях красного цвета – зрители аплодировали стоя.

Гвинет Пэлтроу в красном и маэстро Валентино

Юбер де Живанши – современник Валентино, основатель Модного дома Givenchy, тоже очень любил красный цвет. Он не был основным в палитре модельера, а, скорее, разбавлял коллекции Givenchy. Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди, предпочитавшие в одежде сочетание черного и белого цветов, с гордостью носили красные кашемировые пальто и летящие платья, созданные для них Юбером де Живанши. Красный цвет Живанши – это утонченная элегантность, красный цвет Валентино – это страсть и вызов.

Красный цвет Gevenchy

Кстати, преемник Валентино, Пьерпаоло Пиччоли, выбрал новым фирменным цветом бренда ярко-розовый – так называемый Valentino Pink PP. Этот оттенок похож на “shocking pink” Скиапарелли, но несколько холоднее и светлее.

Valentino Pink PP.

Найти свой цвет

“Лучший в мире цвет – это тот, который вам идет” – говорила Коко Шанель. Казалось бы, как все просто! Однако Ив Сен-Лоран очень точно подметил, как бы продолжая эту мысль: “Как мало людей действительно знают, какие цвета им идут! Самая большая ошибка –носить что-то, потому что это модно”.

Великие кутюрье создают моду, а не подстраиваются под нее. Так, легендарный светло-голубой оттенок Tiffany был найден еще в 1837 году создателями бренда – по легенде, их вдохновил цвет яиц птички малиновки. С тех пор этот особый оттенок называют “цветом Тиффани” или “robin egg blue” – “голубой, как яйцо малиновки”.

А вот знакомый всем ярко-оранжевый цвет Hermès был найден не сразу. До Второй мировой войны коробки и пакеты в бутиках этого бренда были кремового цвета с коричневой окантовкой, но из-за дефицита краски владельцам Hermès пришлось перейти на рыжий. Так этот оттенок стал таким же знаменитым, как “голубой Tiffany” и теперь используется не только в упаковочных материалах, но и в самих коллекциях модного дома.

Если бирюзовый, ярко-рыжий или фуксию объявить своей находкой оказалось не так трудно, то запатентовать нейтральный бежевый – куда сложнее. Однако бренду Burberry в 2018 году это все же удалось. Помогли архивы модного дома: в них сохранились сведения о том, что Томас Берберри, создатель первого тренча из габардина, использовал именно бежевый цвет. Еще одна причина, по которой Burberry позволили запатентовать бежевый — легендарная фирменная клетка из черных и красных линий, которую, традиционно, рисовали именно на бежевом фоне.

Hermes и его фирменный оранжевый оттенок

Истории поиска модными домами своих фирменных цветов интересны еще и тем, что показывают: индивидуальный стиль не всегда принимается сразу. Например, над первыми коллекциями Кэндзо Такады, основателя дома Kenzo, на модных показах откровенно смеялись. Свой любимый фиолетовый цвет японский кутюрье сочетал с малиновым, желтым и голубым, – и если раньше это сочетание казалось непривычно ярким и броским, то сейчас оно выглядит вполне актуально.

Kenzo