Стало известно, как положение тела влияет на эффективность лекарств

Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что всасывание таблеток и капсул зависит не только от их состава, но и других факторов. Они подробно описали их все.

Работу провели сотрудники Университета Джона Хопкинса и Медицинской школы Джона Хопкинса. Они выяснили, что на всасывание лекарственных препаратов влияет содержимое желудка и активность его стенок. Влияние оказывает и динамика желудочного сока, его состав.

Исследование показало, что положение тела человека влияет на растворение таблеток и капсул, поэтому в определенной позе средства всасываются и начинают работать быстрее.