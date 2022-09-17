 

Стало известно, как положение тела влияет на эффективность лекарств

17.09.2022, 17:45, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что всасывание таблеток и капсул зависит не только от их состава, но и других факторов. Они подробно описали их все.

Работу провели сотрудники Университета Джона Хопкинса и Медицинской школы Джона Хопкинса. Они выяснили, что на всасывание лекарственных препаратов влияет содержимое желудка и активность его стенок. Влияние оказывает и динамика желудочного сока, его состав.

Исследование показало, что положение тела человека влияет на растворение таблеток и капсул, поэтому в определенной позе средства всасываются и начинают работать быстрее.


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