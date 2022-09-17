Собянин подарил квартиру москвичу, который за год сообщил о 5 тысячах неправильно припаркованных автомобилях

Мэр столицы Сергей Собянин вручил ключи от двухкомнатной квартиры 48-летнему москвичу Всеволоду, который стал самым активным пользователем приложения «Помощник Москвы» за первые 6 месяцев 2022 года.

Благодаря сигналам активиста удалось привлечь к административной ответственности за нарушение ПДД более 5 тысяч автомобилистов.

– За последние годы мы сделали многое, чтобы в Москве было комфортно жить. К сожалению, в столице ещё остались нерадивые автолюбители, которые паркуются в неположенных местах, в том числе на тротуарах. Но благодаря активным гражданам, лишь немногим из нарушителей удаётся уйти от ответственности, – заявил Собянин.

Как написал в своём Telegram-канале руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, за 8 месяцев текущего года жители столицы через «Помощник Москвы» сообщили более чем о 200 тысячах случаев нарушений ПДД. По итогам рассмотрения этих сигналов было выписано 157 600 протоколов на общую сумму 500 миллионов рублей.

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